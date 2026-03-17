Tula Rashi 2026: పరాభవ నామ సంవత్సరం.. తులారాశి వారికి జరగబోయేది ఇదే!

Parabhava Nama Samvatsaram Tula Rashi: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో తులా రాశి వారికి గ్రహ స్థితిగతుల కారణంగా మిశ్రమ ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది జీవితంలో ఆర్థిక పురోగతితో పాటు కొన్ని వ్యక్తిగత సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ.. కొన్ని రకాల ప్రయోజనాలు మాత్రం జీవితాన్ని అద్భుతం చేయబోతున్నాయి. అయితే శని గురు గ్రహాల సంచారం ఈ రాశి వారిపై చూపే ప్రభావం వల్ల వృత్తితో పాటు వ్యాపారగాల్లో కీలకమైన మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగబోతున్నాయి.
ఆదాయం వ్యాయాయాలు: ఏడాది తులారాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితులను పరిశీలిస్తే.. ఆదాయం 2, వ్యాయం 8 గా ఉందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ గణాంకాలను బట్టి చూస్తే రాబడి కంటే ఖర్చులు అధికంగా ఉండే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం, పొదుపుపై దృష్టి పెట్టడం ఏడాది మీకు అత్యంత అవసరమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే భూ సంబంధిత వివాదాలు పరిష్కారానికి కాస్త డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఏర్పడుతుంది. చేతికి వచ్చిన డబ్బులు నిలకడగా ఉండడం చాలా కష్టమవుతోంది.
రాజ్య పూజ్యం అవమానం..
సామాజిక హోదా తో పాటు గౌరవ మర్యాదల విషయంలో తులారాశి వారికి సమానం ఉంది. ఈ ఏడాది రాజ్యపూజం 6 తో పాటు అవమానం ఆరుగా ఉంది. కాబట్టి సమాజంలో మీకు ఉన్న గౌరవానికి ఎటువంటి భంగం కలగకున్నప్పటికీ.. మీ మాటల తీరు వల్ల సన్నిహితులతో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే ప్రమాదముంది. వివాదాలకు దూరంగా ఉండటంతో పాటు ఎదుటివారి అభిప్రాయాలను గౌరవించడం వల్ల అవమానాలను నివారించవచ్చని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రంగాల వారీగా ఫలితాలు..
ఉద్యోగ వృత్తిపరంగా..
ఉద్యోగస్తులకు ఈ సమయంలో పని ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు కూడా లభించే అవకాశాలున్నాయి.. పై అధికారుల సపోర్టుతో క లిస్టుతరమైన పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా చేస్తారు. నిరుద్యోగులకు విదేశీ అవకాశాలు వచ్చే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారస్తులు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. కొత్త భాగస్వామ్య ఒప్పందాలు చేసుకునే ముందు న్యాయ సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. అలాగే మార్కెటింగ్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి లాభసాటిగా మారుతుంది.
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
ఆరోగ్యం..
ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.. ముఖ్యంగా జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలతో పాటు కంటి ఇన్ఫెక్షన్ల వంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులకు కొన్ని రకాల సమస్యలు వస్తాయి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడమే కాకుండా సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల విశేషమైన ఫలితాలు పొందుతారు. మొత్తం మీద తులారాశి వారికి పరాభవ నామ సంవత్సరం సహనాన్ని పరీక్షించేదిగా ఉన్నప్పటికీ.. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం మీ సొంతమవుతుంది. ప్రతి శనివారం వీరు తప్పకుండా శని చాలీసా పఠించడమే కాకుండా శివారాధన చేయడం వల్ల ప్రతికూల శక్తులు తొలగిపోయి. అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు..
