Srikalahasti: శ్రీకాళహస్తి ఆలయానికి కార్తీక శోభ.. తొలి సోమవారం పోటెత్తిన భక్తులు

Srikalahasti Temple: కార్తీకమాసం అంటే శివుడికి ప్రీతిపాత్రమైనది. ఈ నెల రోజులు శివాలయాల్లో భక్తులు సందడే సందడి ఉంటుంది. కార్తీక మాసం ప్రారంభం సందర్భంగా ఏపీలోని శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో కార్తీక శోభ సంతరించుకుంది. కార్తీకమాసం తొలి సోమవారం సందర్భంగా ఆలయాన్ని విద్యుత్ అలంకరణలతో ఆలయాన్ని ముస్తాబు చేశారు. సోమవారం తెల్లవారుజామున నుంచే భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. శివయ్యకు అభిషేకాలు దీపారాధనలతో ఓం నమశ్శివాయ ఓంకారాలతో ఆలయ పరిసరాలు మారుమోగుతున్నాయి.
పంచభూత లింగాలలో వాయు లింగేశ్వరుడు స్వయంభుగా వెలసిన శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయం దీపాల కాంతితోను, పూజలు, అభిషేకాలతో ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. మహిళా భక్తులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా దీపాలు వెలిగించుకునేందుకు ఆలయ పరిసరాల్లో అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈవో బాపిరెడ్డి రోజు ఉదయం నుంచి ఆలయంలోనే పర్యవేక్షిస్తూ వచ్చిన మహిళ భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సిబ్బందితో పనులు చేయిస్తున్నారు.
స్వామికి అభిషేకాలు.. అమ్మవారికి భరణాలు
బోళా శంకరుడు విభదీశుడు ఆయనకు పాములు కపాలాలే అలంకారాలు. కానీ పంచభూతలింగాల్లో వాయు లింగేశ్వరుడు స్వయంభుగా వెలసిన శ్రీకాళహస్తిలో దేవతలే కాదు ఆలయమంతా బంగారుమయమే. 2016-18లో అప్పుడున్న పాలకమండలి దాతల సహాయంతో ఉత్సవ వాహనాలకు మొత్తం బంగారు పూత వేయించారు. ఆలయంలో రాసి స్తంభాలకు కూడా కొంత పూత వేయించారు. ధ్వజస్తంభానికి బంగారు తాపడం చేయించారు. పరమేశ్వరుడి సతి పార్వతీదేవికి ప్రతి శుక్రవారం బంగారు పుష్పాలతో అభిషేకిస్తారు. బంగారు చీరతో అలంకరిస్తారు. కార్తీక మాస శుక్ర సోమవారాలలో స్థానికంగా పరిసర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు విశేష సంఖ్యలో దర్శించుకుంటున్నారు.
