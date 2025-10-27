English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  శ్రీకాళహస్తి ఆలయానికి కార్తీక శోభ.. తొలి సోమవారం పోటెత్తిన భక్తులు

Srikalahasti: శ్రీకాళహస్తి ఆలయానికి కార్తీక శోభ.. తొలి సోమవారం పోటెత్తిన భక్తులు

Srikalahasti Temple Colourful And Glory: శివుడికి ప్రీతిపాత్రమైన కార్తీకమాసం సందర్భంగా వాయులింగేశ్వరుడు కొలువుదీరిన శ్రీకాళహస్తీలో ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. కార్తీక సోమవారం సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున భక్తులు దర్శించుకుంటున్నారు. సాయంత్రం వేళ కార్తీక దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 27, 2025, 04:45 PM IST

Srikalahasti: శ్రీకాళహస్తి ఆలయానికి కార్తీక శోభ.. తొలి సోమవారం పోటెత్తిన భక్తులు

Srikalahasti Temple: కార్తీకమాసం అంటే శివుడికి ప్రీతిపాత్రమైనది. ఈ నెల రోజులు శివాలయాల్లో భక్తులు సందడే సందడి ఉంటుంది. కార్తీక మాసం ప్రారంభం సందర్భంగా ఏపీలోని శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో కార్తీక శోభ సంతరించుకుంది. కార్తీకమాసం తొలి సోమవారం సందర్భంగా ఆలయాన్ని విద్యుత్ అలంకరణలతో ఆలయాన్ని ముస్తాబు చేశారు. సోమవారం తెల్లవారుజామున నుంచే భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. శివయ్యకు అభిషేకాలు దీపారాధనలతో ఓం నమశ్శివాయ ఓంకారాలతో ఆలయ పరిసరాలు మారుమోగుతున్నాయి.

పంచభూత లింగాలలో వాయు లింగేశ్వరుడు స్వయంభుగా వెలసిన శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయం దీపాల కాంతితోను, పూజలు, అభిషేకాలతో ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. మహిళా భక్తులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా దీపాలు వెలిగించుకునేందుకు ఆలయ పరిసరాల్లో అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈవో బాపిరెడ్డి రోజు ఉదయం నుంచి ఆలయంలోనే పర్యవేక్షిస్తూ వచ్చిన మహిళ భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సిబ్బందితో పనులు చేయిస్తున్నారు.

స్వామికి అభిషేకాలు.. అమ్మవారికి భరణాలు
బోళా శంకరుడు విభదీశుడు ఆయనకు పాములు కపాలాలే అలంకారాలు. కానీ పంచభూతలింగాల్లో వాయు లింగేశ్వరుడు స్వయంభుగా వెలసిన శ్రీకాళహస్తిలో దేవతలే కాదు ఆలయమంతా బంగారుమయమే. 2016-18లో అప్పుడున్న పాలకమండలి దాతల సహాయంతో ఉత్సవ వాహనాలకు మొత్తం బంగారు పూత వేయించారు. ఆలయంలో రాసి స్తంభాలకు కూడా కొంత పూత వేయించారు. ధ్వజస్తంభానికి బంగారు తాపడం చేయించారు. పరమేశ్వరుడి సతి పార్వతీదేవికి ప్రతి శుక్రవారం బంగారు పుష్పాలతో అభిషేకిస్తారు. బంగారు చీరతో అలంకరిస్తారు. కార్తీక మాస శుక్ర సోమవారాలలో స్థానికంగా పరిసర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు విశేష సంఖ్యలో దర్శించుకుంటున్నారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Karthika MasamSrikalahasteeshwara SwamyLord ShivaChittoor districtDevotees

