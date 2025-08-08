English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Special Rakhi Gift: రాఖీ పండుగకు ప్రభుత్వం స్పెషల్ గిఫ్ట్.. సోదరీమణుల కోసం ఫ్రీ బస్సులు.. ఏయే రాష్ట్రాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయంటే..?

Rakhi Festival Offer: రాఖీ పండుగ సందర్భంగా కొన్ని ప్రభుత్వాలు.. ఆ రాష్ట్ర మహిళలకు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించాయి. ప్రభుత్వ బస్సులలో మహిళలకు ఫ్రీ బస్ ఫెసిలిటీని కల్పించాయి. ఏయే రాష్ట్రాల్లో ఈ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 8, 2025, 05:26 PM IST

Special Rakhi Gift: రాఖీ పండుగకు ప్రభుత్వం స్పెషల్ గిఫ్ట్.. సోదరీమణుల కోసం ఫ్రీ బస్సులు.. ఏయే రాష్ట్రాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయంటే..?

Free Bus Rides for Sisters on Raksha Bandhan: రక్షాబంధన్ పండుగ సందర్భంగా మహిళలకు శుభవార్త. ఈ పండుగ రోజున సోదరులకు రాఖీ కట్టేందుకు వెళ్లే మహిళలకు పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నాయి. ఆగస్టు 9న దేశవ్యాప్తంగా రక్షాబంధన్ జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒక రోజు, మరికొన్నిటిలో రెండు లేదా మూడు రోజుల పాటు మహిళలు ప్రభుత్వ బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు.

* ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఆగస్టు 9 ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఆగస్టు 11 మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు మహిళలు అన్ని రకాల బస్సుల్లో ఒక సహ ప్రయాణీకుడితో కలిసి ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు. ఈ సమయంలో 986 బస్సులు నడుస్తాయి, అదనంగా 50 బస్సులు సిద్ధంగా ఉంచారు.

ఉత్తరాఖండ్‌లో ఆగస్టు 9న సాధారణ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ సౌకర్యం ఉంది.

హర్యానాలో ఆగస్టు 8 మధ్యాహ్నం నుంచి ఆగస్టు 9 రాత్రి వరకు 15 ఏళ్లలోపు బాలికలు, పిల్లలు రాష్ట్రంలోనూ, ఢిల్లీ, చండీగఢ్‌లకు ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు.

రాజస్థాన్‌లో ఆగస్టు 9, 10 తేదీల్లో రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లోని బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం ఉంటుంది.

మధ్యప్రదేశ్‌లో ఆగస్టు 9న భోపాల్, ఇండోర్‌లలో సిటీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణంతో పాటు రూ. 1,500 బోనస్, రూ. 250 బహుమతులు కూడా ఇస్తారు.

బీహార్‌లో పాట్నా, ముజఫర్‌పూర్ మార్గాల్లో మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు. పాట్నాలో పింక్ బస్సుల్లో కూడా ఈ సౌకర్యం ఉంది.

* ఢిల్లీ, పంజాబ్, కర్ణాటకలలో ఏడాది పొడవునా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అందుబాటులో ఉంది.

* చండీగఢ్, మొహాలి, పంచకులలో ఆగస్టు 9న పరిమిత ఉచిత బస్సు సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Rakshabandhan 2025Rakhi festivalFree Bus Service On Rakhi Festival

