Special Rakhi Gift: రాఖీ పండుగకు ప్రభుత్వం స్పెషల్ గిఫ్ట్.. సోదరీమణుల కోసం ఫ్రీ బస్సులు.. ఏయే రాష్ట్రాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయంటే..?

Free Bus Rides for Sisters on Raksha Bandhan: రక్షాబంధన్ పండుగ సందర్భంగా మహిళలకు శుభవార్త. ఈ పండుగ రోజున సోదరులకు రాఖీ కట్టేందుకు వెళ్లే మహిళలకు పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నాయి. ఆగస్టు 9న దేశవ్యాప్తంగా రక్షాబంధన్ జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒక రోజు, మరికొన్నిటిలో రెండు లేదా మూడు రోజుల పాటు మహిళలు ప్రభుత్వ బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు.
* ఉత్తరప్రదేశ్లో ఆగస్టు 9 ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఆగస్టు 11 మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు మహిళలు అన్ని రకాల బస్సుల్లో ఒక సహ ప్రయాణీకుడితో కలిసి ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు. ఈ సమయంలో 986 బస్సులు నడుస్తాయి, అదనంగా 50 బస్సులు సిద్ధంగా ఉంచారు.
* ఉత్తరాఖండ్లో ఆగస్టు 9న సాధారణ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ సౌకర్యం ఉంది.
* హర్యానాలో ఆగస్టు 8 మధ్యాహ్నం నుంచి ఆగస్టు 9 రాత్రి వరకు 15 ఏళ్లలోపు బాలికలు, పిల్లలు రాష్ట్రంలోనూ, ఢిల్లీ, చండీగఢ్లకు ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు.
* రాజస్థాన్లో ఆగస్టు 9, 10 తేదీల్లో రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లోని బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం ఉంటుంది.
* మధ్యప్రదేశ్లో ఆగస్టు 9న భోపాల్, ఇండోర్లలో సిటీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణంతో పాటు రూ. 1,500 బోనస్, రూ. 250 బహుమతులు కూడా ఇస్తారు.
* బీహార్లో పాట్నా, ముజఫర్పూర్ మార్గాల్లో మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు. పాట్నాలో పింక్ బస్సుల్లో కూడా ఈ సౌకర్యం ఉంది.
* ఢిల్లీ, పంజాబ్, కర్ణాటకలలో ఏడాది పొడవునా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అందుబాటులో ఉంది.
* చండీగఢ్, మొహాలి, పంచకులలో ఆగస్టు 9న పరిమిత ఉచిత బస్సు సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
