Subrahmanya sashti 2025: రేపే సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి.. ఈ రెమిడీలు పాటిస్తే శీఘ్రంగా పెళ్లియోగం, సొంతింటి కలసాకారం..

Subrahmanya 2025 puja vidhan and Tradition: ప్రతి ఏటా మార్గశిర మాసం శుక్ల పక్ష షష్టి నాడు సుబ్రహ్మణ్య షష్టిని జరుపుకుంటాము. దీనినే స్కంద షష్టి అని కూడా అంటారు. తారాకాసురుడ్ని సంహరించడానికి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆవిర్భవించారు. మార్గశిరమాసంలో వచ్చే షష్టిని సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠిగా జరుపుకుంటాం. ఈరోజున శివ, పార్వతుల తనయుడైన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆవిర్భవించాడని చెబుతారు. ఈరోజున సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ఆరాధిస్తే జీవితంలోని అనేక సమస్యల నుంచి బైటపడొచ్చని పండితులు చెబుతుంటారు.
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆవిర్భవించి పెరిగి శివ, పార్వతుల వరాల ప్రభావంతో తారాసురుడ్ని సంహరించారు. అయితే.. సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని దేవసేనానిగా చెబుతారు. ముఖ్యంగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని పెళ్లి కానివారు, పెళ్లైనకూడా సంతానంలేనివారు, జీవితంలో ఆర్థిక సమస్యలతో బాధలు పడేవారు ఆరాధిస్తే ఆయా సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందంటారు.
ఈసారి సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి నవంబర్ 25 రాత్రి 7:15కి ప్రారంభమవుతుంది. నవంబర్ 26 రాత్రి 7:56కి ముగుస్తుంది. సూర్యోదయానికి ఉన్న తిథి ప్రకారం చూసుకోవాలి కాబట్టి నవంబర్ 26న సుబ్రహ్మణ్య షష్టిని జరుపుకోవాలి. పంచమి నాడు ఉపవాసం ఉండి షష్టి నాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఆరాధిస్తే కాలసర్పదోషాలు తొలగిపోతాయి. అలాగే జ్ఞానం, బుద్ధి వికసిస్తుంది. రాహు, కేతు దోషాలు కూడా పూర్తిగా పోతాయి.
సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి రోజున ఉదయం నిద్రలేచి తలంటు స్నానంచేయాలి. ఆతర్వాత శుచిగా ఉన్న సంప్రాదాయ దుస్తులు వేసుకొవాలి. ఇల్లంతా శుభ్రం చేసుకుని దేవుడి దగ్గర నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి స్వామికి ప్రత్యేకంగా పూజలు ఎరుపు, పసుపు రంగు పూలతో పూజించుకొవాలి. పానకం, వడపప్పు, చక్కెర పొంగలిని నైవేద్యంగా పెట్టాలి.
అదే విధంగా జంటనాగులకు పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి, చక్కెరలతో అభిషేకంచేయాలి. ఈ విధంగా పూజించుకున్న తర్వాత ఉపవాసం ఉండాలి. ఎవరికి కూడా చెడు భావనలతో చూడటం కానీ చెడు తలంపును కానీ చేయకూడదు. సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి షోడషనామాలు, అష్టోత్తర నామాలు మొదలైనవి స్తోత్రాలను పఠించాలి. ఈ విధంగా భక్తితో సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని భక్తితో పూజించుకుంటే అన్ని దోషాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
