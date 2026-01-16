English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Sun And Jupiter 2026: ఫిబ్రవరి 5న సూర్యుడు, బృహస్పతి మహా అద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు!

Sun And Jupiter 2026 Effect On Zodiac: చాలా ఏళ్ల తర్వాత బృహస్పతి, సూర్యగ్రహాలు ఒకదానికొకటి 150 డిగ్రీల కోణంలోకి రావడం విశేషమని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఫిబ్రవరి 5వ తేదీన ఈ అద్భుతమైన యాదృచ్ఛికం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ క్రింది రాష్ట్రంల వారు లాభాలు పొందబోతున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 16, 2026, 02:53 PM IST

Sun And Jupiter 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడు, బృహస్పతి రెండు గ్రహాలు అత్యంత శుభగ్రహాలుగా చెప్పుకుంటారు. కాబట్టి ఈ రెండు గ్రహాలు ప్రత్యేకమైన కోణంలోకి వచ్చినప్పుడు కొన్ని రాశుల వారిపై సానుకూలమైన ప్రభావం ప్రారంభమవుతుంది. ఫిబ్రవరి 5వ తేదీన సూర్యుడు బృహస్పతి ఒకదానికొకటి 150 డిగ్రీల దూరంలోకి రాబోతున్నాయి. దీని కారణంగానే ఎంతో శక్తివంతమైన షష్ఠక యోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. అయితే ఈ యోగం చాలా అరుదైన సమయాల్లో మాత్రమే ఏర్పడుతుంది. 

150 డిగ్రీల దూరంలోకి బృహస్పతి సూర్యగ్రహాలు రెండు రావడంతో ఏర్పడబోతున్న షష్ఠక యోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా చాలా పురోగతి కనిపించబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయాల్లో అద్భుతమైన లాభాలు రావడం ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. అనుకున్న పనుల్లో కూడా అద్భుతమైన విజయాలను లభించబోతున్నాయి. అయితే, జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడు బృహస్పతి ప్రభావంతో అత్యంత లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో తెలుసుకోండి. 

ఈ రాశులవారికి సంపద:
మేషరాశి 
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఫిబ్రవరి ప్రారంభంలో కెరియర్ పరంగా చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు మారాలని ఆలోచిస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే కొత్త ఆసక్తికరమైన ఆఫర్లు కూడా పొందగలిగే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు సీనియర్ అధికారుల నుంచి సులభంగా మంచి సపోర్ట్ లభిస్తుంది.

మిథున రాశి​
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. ఈనెల ప్రారంభంలోనే పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే కీలకమైన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకోగలుగుతారు. భవిష్యత్తులో పెద్దపెద్ద అడుగులు వేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

సింహరాశి 
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా సూర్యగ్రహం ప్రభావంతో చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. వీరికి ఈ సమయంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరగడమే కాకుండా సమాజంలో గౌరవం ప్రజాదరణ ప్రతీదీ లభించబోతోంది. అలాగే సింహ రాశి వారికి ఈ సమయంలో పెద్ద బాధ్యతలు లభిస్తాయి. పూర్వికుల ఆస్తుల నుంచి కూడా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 

తులారాశి 
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా జీవితం ఈ సమయంలో విలాసవంతంగా మారబోతోంది. ముఖ్యంగా సౌకర్యాలు ఈ సమయంలో కలిసి రాబోతున్నాయి. కొత్త ఇల్లు లేదా కారు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు లభించి.. జీతాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో శాంతితో పాటు సంతోషం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.

ధనస్సు రాశి 
బృహస్పతి సంచారంతో ధనస్సు రాశి వారికి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వీరికి ఎల్లప్పుడూ చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. తెలివితేటలను వినియోగించి పనులు చేయడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. విద్యార్థులకు ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. పోటీ పరీక్షలు విజయవంతమవుతాయి. ముఖ్యంగా విదేశాలకు ప్రయాణించాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

Also Read: Sun Mars And Venus Effect: మకరంలో తిష్ట వేసిన 3 ప్రధాన గ్రహాలు.. ఎన్నడూ పొందలేని డబ్బును పొందబోతున్న రాశులు ఇవే!

