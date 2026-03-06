Sun And Saturn Blessings: సూర్య, శని మహానుగ్రహం.. ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేదు.. ఏది అనుకుంటే అది అవుద్ది!

Sun And Saturn Blessings Effect On Zodiac Telugu: మార్చి నెల చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ నెల ప్రారంభం నుంచి చివరి వరకు అనేక ప్రధాన గ్రహాలు కదలికలు చేయడమే కాకుండా.. సంయోగం కూడా జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మార్చి నెలలో తండ్రి కుమారులుగా భావించే సూర్యశని గ్రహాల సంయోగం జరుగుతుంది. అయితే ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం వల్ల కొన్ని రాశులు ఊహించని స్థాయిలో ప్రభావితం అవుతాయి. ముఖ్యంగా శని సంయోగం కారణంగా మార్చి 15వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి.
జ్యోతిష్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మీన రాశిలో శని సూర్యుల కలయిక దాదాపు 30 సంవత్సరాల తర్వాత జరగబోతోంది. ఈ కలయిక కొన్ని రాశుల వారిపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా మేలు జరగడమే కాకుండా.. వృత్తిపరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. కాబట్టి ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
మిథున రాశి
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సూర్యశని గ్రహాల కలయిక కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన సానుకూలమైన ఫలితాలను అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా ప్రమోషన్స్ లభించడమే కాకుండా కొత్త కొత్త ఉద్యోగాలు లభించబోతున్నాయి. అలాగే అదృష్టం కూడా పించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. దీంతోపాటు అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. పాత అప్పుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా కొన్ని పనుల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం కారణంగా అద్భుతం జరగబోతోంది. అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టడమే కాకుండా.. ఈ సమయంలో చాలా బాగా ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కెరీర్ పరంగా పరిస్థితులు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో సానుకూలమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. అలాగే జీవితంలో ఆనందం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.
మీన రాశి
మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో సానుకూలమైన ప్రయోజనాలు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. అంతేకాకుండా వీరికి కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే తెలివితేటలతో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల మంచి లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనులు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితంలో కొత్త విభేదాలు కూడా తలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వాదనలకు దూరంగా ఉండటం చాలా మంచిది. కోపంతో ఉన్న వ్యక్తులు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి మాట్లాడడం మంచిది.
