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Sun And Venus Transit: సూర్య, శుక్రుల నక్షత్ర మార్పు.. మకర రాశితో పాటు ఆ 2 రాశులకు ఇక కోటీశ్వర యోగమే!

Sun And Venus Transit June 22: జూన్ 22వ తేదీన 2 గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారం చేశాయి. దీని కారణంగా మకర రాశితో పాటు మరో రెండు రాశుల వారికి ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా తన లాభాలు కలగడమే కాకుండా కోరుకుంటున్న కోరికల సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 23, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:41 AM IST
Sun And Venus Transit: సూర్య, శుక్రుల నక్షత్ర మార్పు.. మకర రాశితో పాటు ఆ 2 రాశులకు ఇక కోటీశ్వర యోగమే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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సూర్య, శుక్రుల నక్షత్ర మార్పు.. మకర రాశితో పాటు ఆ 2 రాశులకు ఇక కోటీశ్వర యోగమే!
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