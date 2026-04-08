Sun Transit 2026: మేషరాశిలోకి సూర్యుడి ఎంట్రీ.. ఈ రాశుల జాతకం మారుతోంది, డబ్బే డబ్బు!

Sun Transit 2026 Effect: సూర్యుడి సంచారం ఈ వారంలోనే జరగబోతోంది దీని కారణంగా ఆయారాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలా మేలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 8, 2026, 05:05 PM IST

Sun Enters Effect On These 4 Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గ్రహాలకు రాజుగా  పిలిచే సూర్యుడు తన రాశిని మార్చుకున్నప్పుడల్లా ద్వాదశ రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. తాజాగా 2026 సంవత్సరం ఏప్రిల్ లో సూర్యభగవానుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. సూర్యుడి సంచారం ఈ వారంలోనే జరగబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీని కారణంగా ఆయా రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడే అవకాశాలు కూడా ఉండాయట.. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో లభిస్తే.. మరికొన్ని రాశుల వారికి దుష్ప్రభావాలు కలిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయట. కాబట్టి సూర్యుడి ప్రభావం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు. అయితే ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం లభించి.. జీవితాల్లో ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా ఊహించని మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి..

ఈ రాశుల వారికి ఊహించని అదృష్టం..
మేష రాశి 
సూర్యుడు మేషరాశిలో సంచారం చేయడం వల్ల ఈ సొంత రాశి వారికి రాజయోగం పట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గత కొంతకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవ్వడమే కాకుండా.  సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్స్ లభించడమే కాకుండా జీతాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

సింహరాశి 
సూర్యుడు సింహరాశికి అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. అలాంటిది సూర్యుడి సంచారం వల్ల సింహ రాశి వారికి అపారమైన లాభాలు చేకూరుతాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులకు భారీ లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కొత్త పెట్టుబడిదారులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. వ్యాపారాల్లో భారీ లాభాలు చేకూరి అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశి వారికి సూర్యుడి సంచారం ప్రభావం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థుల కల ఊహించని స్థాయిలో నెరవేరబోతోంది. పూర్వికులు ఆస్తి సంబంధిత వివాదాలు కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవ్వడమే కాకుండా వీరు ఆరోగ్యంగా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నారు.

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు వృత్తిపరంగా జీవితంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వీరు శత్రువులపై అద్భుతమైన విజయాలు సాధించడమే కాకుండా.. అనుకున్న పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. కోర్టు కేసులు మీకు అనుకూలంగా మారతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనిచేసే వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

