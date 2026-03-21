Sun-Jupiter 2026: సూర్య, గురు సంయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. కెరీర్, వ్యాపారంలో తిరుగుండదు!

Sun-Jupiter Conjunction 2026 Effect On Zodiac: అతి త్వరలోనే గురు సూర్యగ్రహాల సంయోగం జరగబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలతో పాటు కెరీర్ పరంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 21, 2026, 10:52 AM IST

Sun-Jupiter Conjunction 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గ్రహ గమనాలు మానవ జీవితంపై లోతైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయని మనందరికీ తెలిసిందే.. 2026 సంవత్సరంలో జరగబోయే అరుదైన గ్రహ కూటమి కొన్ని రాశుల వారికి జాతకాన్ని పూర్తిగా మార్చబోతోంది. ముఖ్యంగా గ్రహాలకు రాజుగా చెప్పుకునే సూర్యుడు.. దేవ గురువు గృహస్పతి కలయిక కారణంగా సూర్య గురు సంయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం కారణంగా నాలుగు రాష్ట్రాల వారికి రాజయోగం పట్టడమే కాకుండా ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా ఇంచను విజయాలు సాధిస్తారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా జీవితంలో ఎప్పుడు పొందలేని ప్రయోజనాలు పొందబోతున్నారు..

అదృష్ట రాశులు..
మేష రాశి 
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సంయోగం అద్భుతమైన లాభాలను చేకూర్చబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతంగా పూర్తి అవుతాయి. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ప్రమోషన్స్ లభించడమే కాకుండా.. వేతనాల్లో పెంపు కూడా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా విపరీతంగా పెరిగే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలంగా మారబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

సింహరాశి 
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సూర్యుడి ప్రభావంతో వీరికి స్వర్ణ యుగం ప్రారంభం కాబోతోంది. ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వారికి విశేషమైన గుర్తింపు లభించబోతోంది. ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టుల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వ్యక్తులకు కూడా భారీ లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా తండ్రి నుంచి భారీ బహుమతులు కూడా పొందగలుగుతారు. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో అద్భుతమైన ప్రతిభను కనబరిచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి..

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఆదాయ వనరులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా గతంలో చేసిన పెట్టుబడిలో నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందగలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబ జీవితంలో సంతోషం విపరీతంగా నిండుతుంది. కెరీర్‌లో కొత్త బాధ్యతలు లభించడమే కాకుండా వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించి అధికారుల మెప్పు పొందుతారు. అలాగే ఆరోగ్యపరంగా కూడా మెరుగుదల కనిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకి అధిపతిగా గురుడు ఉంటాడు. అయితే సూర్యుడి కలయిక కారణంగా వీరికి ఆధ్యాత్మికంగా కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా మంచి అభివృద్ధి పనుల్లో నిమగ్నమైన వ్యక్తులకు విశేషమైన గుర్తింపు లభించబోతోంది. విదేశీ ప్రయాణాలకు ఉన్న అడ్డంకులు కూడా ఎంతో సులభంగా తొలగిపోతాయి. రియల్ ఎస్టేట్ లేదా షేర్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఎలాంటి పనులు చేసిన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

