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సూర్య, గురుల అద్భుత కూటమి.. జూలై 29 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్!

Sun-jupiter Conjunction In Cancer: సూర్య, గురుల కలయిక కారణంగా జూలై 29వ తేది నుంచి ఈ కింది రాశులవారికి ఈ సమయం అత్యంత లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 15, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:28 AM IST
సూర్య, గురుల అద్భుత కూటమి.. జూలై 29 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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