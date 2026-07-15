Sun-jupiter Conjunction In Cancer Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల మార్పులతో పాటు వాటి కలయికలకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నవగ్రహాలకు రాజైన సూర్యుడితో పాటు దేవగురువైన బృహస్పతి ఒకే రాశిలో కలయిక జరిపినప్పుడు మానవ జీవితాలు చాలా వరకు ప్రభావితమవుతాయి. జూలై 29, బుధవారం సాయంత్రం 5 సమయంలో సూర్యుడు, గురుడు 0 డిగ్రీల కోణంలో కలయిక జరపబోతున్నాడు. ముఖ్యంగా ఈ సమయం కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా మారబోతోంది.
మిత్ర గ్రహాలైన ఈ రెండు గ్రహాల అరుదైన కలయిక వల్ల ఒక శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ శుభ యోగం కారణంగా అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తున్నప్పటికీ.. ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి మాత్రం అద్భుతమైన కాలం ప్రారంభమవుతుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ కాలంలో వారికి ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు సమాజంలో కీర్తి, ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో అదృష్టాన్ని పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్ఫాట్:
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ గ్రహాల కలయిక అత్యంత శుభఫలితాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కుటుంబంలో ఆనందంతో పాటు సానుకూల వాతావరణం నెలకొంటుంది. కొత్త ప్రణాళికలు లేదా సరికొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయంగా భావించవచ్చు.. మీ ఆర్థిక స్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి కంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఈ సమయంలో ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీనివల్ల జీవితంలో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఈ అరుదైన గ్రహాల కలయిక కారణంగా కర్కాటక రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తిగా పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలంగా వివిధ అడ్డంకుల వల్ల నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు చాలా సులభంగా పూర్తవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కెరీర్లో పెద్ద శుభవార్త తప్పకుండా వింటారు. అలాగే ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. ఈ రాజయోగ ప్రభావంతో భూమి, ఇల్లు లేదా ఇతర స్థిరాస్తులను కొనుగోలు చేయాలనే మీ కల ఎట్టకేలకు సాకారమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
మిథున రాశి (Gemini)
సూర్య-గురుల కలయిక కారణంగా మిథున రాశి వారి కుటుంబ, వృత్తిపరమైన జీవితాల్లో ఊహించని సానుకూల మార్పులు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు, మానసిక ప్రశాంతత ఒక్కసారిగా పెరుగుతాయి.. కార్యాలయంలో మీ గౌరవంతో పాటు గుర్తింపు రెట్టింపు అవుతుంది.. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ లేదా జీతాల పెంపు (Salary Hike) లభించే బలమైన అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చాలా కాలంగా ఉన్న ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. మనస్సులోని ఆందోళన సులభంగా తగ్గుతుంది.
సింహ రాశి (Leo)
సింహ రాశి వారికి సూర్యతో పాటు గురు గ్రహాల సంయోగం కారణంగా కొత్త కొత్త విజయాలు కలుగుతాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన అత్యంత ముఖ్యమైన పనులు ఈ సమయంలో సులభంగా పూర్తవుతాయి.. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా ఉన్నత ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి.. ఉన్నతాధికారుల నుంచి మీకు పూర్తి సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. ప్రేమ బంధాలలో మరిన్ని మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా.. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి ఆత్మవిశ్వాసం అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. దీనివల్ల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన వాటిల్లో పెద్ద నిర్ణయాలను తీసుకుని చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు.
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