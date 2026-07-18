/పుష్య నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు, బృహస్పతి.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం రెట్టింపు!

Sun-jupiter Conjunction In Pushya Nakshatra News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల మార్పులతో పాటు నక్షత్ర సంచారాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఇదిలా ఉంటే త్వరలోనే ఒక అద్భుతమైన, అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాల కలయిక జరగబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దేవగురువు బృహస్పతితో పాటు గ్రహాల రాజుగా భావించే సూర్యుడు ఒకే నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతున్నాయి. పుష్య నక్షత్రంలోకి ఈ రెండు గ్రహాల సంచారం జరుగుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పుష్య నక్షత్రాన్ని నక్షత్రాలకే రాజుగా భావిస్తారు. ఈ రెండు ప్రధాన గ్రహాల మహా సంయోగం వల్ల రాబోయే 13 రోజుల పాటు కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం పూర్తిగా మారిపోతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
గురు-సూర్యుల సంచారం..
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. జులై 19న దేవగురువు బృహస్పతి పుష్య నక్షత్రం మూడవ పాదంలోకి సంచారం చేయబోతోంది. దీనికి తర్వాత రోజే.. అంటే జులై 20 ఉదయం 11:33 గంటలకు సూర్య భగవానుడు కూడా ఇదే పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు.. బృహస్పతి ఆగస్టు 19 వరకు ఈ నక్షత్రంలోనే సంచార దశలో ఉంటాడు.. కాగా సూర్యుడు ఆగస్టు 3 ఉదయం 10:29 గంటల వరకు ఇందులో కొనసాగుతాడని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీని ప్రకారం.. జులై 20 నుంచి ఆగస్టు 3 వరకు ఈ సూర్య-బృహస్పతుల మహా కూటమి అత్యంత ప్రభావంతంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రభావంతో ప్రత్యేకంగా కొన్ని రాశుల వారి కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, వ్యక్తిగత జీవితంలో ఊహించని అవకాశాలు కలుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి అదృష్టం రెట్టింపు కాబోతుందో? అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందే రాశులేవో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ సూర్య-గురుల కలయిక వల్ల ఆకస్మిక ధనలాభ యోగం కలుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అస్సలు ఊహించని పనుల నుంచి భారీగా డబ్బు చేతికందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పాత బాకీలు కూడా ఎంతో సులభంగా వసూలవుతాయి. ఈ సమయంలో లభించిన ధనాన్ని సరైన పద్ధతిలో.. నమ్మకమైన చోట పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల భవిష్యత్తులో అపారమైన లాభాలను పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశివారికి సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలతో పాటు కీర్తి ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వ్యాపారస్తులు సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల అపూర్వమైన లాభాలను, విజయాలను సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
వృశ్చిక రాశి
ఈ సమయంలో వృశ్చిక రాశి వారిపై లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన అత్యంత ముఖ్యమైన పనులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆదాయ వనరులు పెరగడం వల్ల దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కొత్త వ్యాపారాలు లేదా నూతన పనులు ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయంగా భావించవచ్చు.
మీన రాశి
బృహస్పతి ప్రభావంతో ఏర్పడే మహా సంయోగం కారణంగా మీన రాశివారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ 13 రోజుల పాటు ప్రేమ, వివాహం, సంతాన ప్రాప్తి లేదా ఉన్నత విద్యకు సంబంధించి వీరు పెద్ద శుభవార్తలు తప్పకుండా వినే అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి. కుటుంబ, వ్యక్తిగత సంబంధాలలో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోయి.. సాన్నిహిత్యం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. జీవితంలో సానుకూల మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి.
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