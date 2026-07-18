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పుష్య నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు, బృహస్పతి.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం రెట్టింపు!

Sun-jupiter Conjunction In Pushya Nakshatra: పుష్య నక్షత్రంలో సూర్య-బృహస్పతుల మహా సంయోగం వల్ల ఈ కింది రాశులవారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో లాభాలు పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 18, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:04 AM IST
పుష్య నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు, బృహస్పతి.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం రెట్టింపు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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పుష్య నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు, బృహస్పతి.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం రెట్టింపు!
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