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Sun-ketu: సింహరాశిలో సూర్య-కేతువుల కలయిక.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేని రాజయోగం!

Sun-ketu Conjunction In Leo: ఆగస్టు 17వ తేదీన సూర్యుడు సొంత రాశిగా భావించే సింహరాశిలోకి ప్రవేశించడం కారణంగా.. అక్కడే ఉన్న కేతువుతో కలయిక జరుపుతాడు.. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ఆయా రాశుల వారికి ఈ సమయం గోల్డెన్ పీరియడ్ గా మారుతుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 15, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:09 AM IST
Sun-ketu: సింహరాశిలో సూర్య-కేతువుల కలయిక.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేని రాజయోగం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Sun-ketu: సింహరాశిలో సూర్య-కేతువుల కలయిక.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేని రాజయోగం!
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