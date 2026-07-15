Sun Mercury Conjunction July 2026 Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికలతో పాటు వాటి కలయికలు మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి.. ఈ సమయంలో జూలై 13న ఒక అరుదైన, అత్యంత శక్తివంతమైన ఖగోళ ఘట్టం జరిగింది.. బుద్ధి కారకుడైన బుధుడు, ఆత్మ కారకుడైన సూర్య భగవానుడు ఒకే రాశిలో.. ఒకే డిగ్రీలో కోణంలో కలయిక జరిగింది.. రెండు మిత్ర గ్రహాలు ఇలా ఒకే డిగ్రీలో కలయిక జరగడం వల్ల అత్యంత శుభప్రదమైన దృష్టి యోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
జ్యోతిష్య నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. 0 డిగ్రీల కోణంలో ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ఒక సరికొత్త ప్రభావాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నాయి.. ఇది కొన్ని రాశులవారికి పాత సమస్యల నుంచి విముక్తి కలిగించి.. సరికొత్త సానుకూల శక్తిని నింపుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. ఈ అద్భుత గ్రహాల కలయిక వల్ల ముఖ్యంగా 5 రాశుల వారికి అపారమైన విజయాలు కలగడమే కాకుండా.. సమాజంలో గౌరవం, ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగబోతున్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్:
మిథున రాశి (Gemini)
బుధుడి అనుగ్రహం వల్ల మిథున రాశివారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే అత్యంత ప్రయోజనకరంగా కూడా ఉండబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి నిర్ణయాత్మక శక్తులు అద్భుతంగా పెరుగుతాయి.. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన వ్యాపార ఒప్పందాలు అకస్మాత్తుగా పూర్తయ్యే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు సుగమమవుతాయి.. ఇవే కాకుండా కమ్యునికేషన్ పరంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
మేష రాశి (Aries)
మేష రాశి వారికి ఈ సమయం ఒక వరం లాంటిదని భావించవచ్చు. 0 డిగ్రీల వద్ద ఏర్పడిన ఈ గ్రహాల కలయిక వృత్తి జీవితంలో సరికొత్త, ఆకర్షణీయమైన అవకాశాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. చాలా కాలంగా ఉద్యోగం మారాలని చూస్తున్న వారికి లేదా కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇదే సరైన సమయంగా భావించవచ్చు. ప్రభుత్వ రంగంతో ముడిపడి ఉన్న వారికి విశేష లాభాలు చేకూరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. సమాజంలో మీ ప్రభావం, కీర్తి ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి..
తులా రాశి (Libra)
ఈ గ్రహాల అనుకూల కలయిక తులా రాశి వారికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. సుదీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న పాత సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కూడా కలుగుతుంది. జీవితంలో ఒక మంచి స్థిరత్వం ఏర్పడబోతోంది.. పెట్టుబడుల నుంచి ఆశించిన దానికంటే మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి.. ఉద్యోగ రంగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. పెద్ద బాధ్యత లేదా గౌరవప్రదమైన పదవి మిమ్మల్ని వరించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
సింహ రాశి (Leo)
సింహ రాశి అధిపతి అయిన సూర్యుడు 0 డిగ్రీల వద్ద బుధుడితో కలవడం వల్ల వీరి శక్తి రెట్టింపు అవుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారుల నుంచి మీకు పూర్తి సహకారం లభించబోతోంది.. పిత్రార్జిత ఆస్తి ద్వారా భారీ లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కోర్టు లేదా చట్టపరమైన వ్యవహారాల్లో ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే.. తీర్పు మీకు అనుకూలంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ ఆర్థిక స్థితి గతంలో కంటే చాలా బలంగా మారుతుంది.
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