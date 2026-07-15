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సూర్య-బుధుల అరుదైన కలయిక.. ఈ 5 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్, అపార ధనలాభం!

Sun Mercury Conjunction July 2025: జూలై 13వ తేదిన బుధుడు, సూర్యుడి కలయిక జరిగింది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా దిమ్మతిరిగే లాభాలు కలుగుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 15, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:57 AM IST
సూర్య-బుధుల అరుదైన కలయిక.. ఈ 5 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్, అపార ధనలాభం!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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సూర్య-బుధుల అరుదైన కలయిక.. ఈ 5 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్, అపార ధనలాభం!
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