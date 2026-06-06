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Vaidhriti Yoga: సూర్య, చంద్రుల కలయికతో వైధృతి యోగం.. జూన్ 4 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం!

Sun-Moon Conjunction 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. జూన్ 4వ తేదీన సూర్య, చంద్ర గ్రహాల కలయిక జరిగింది. దీనికి కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగం కూడా ఏర్పడింది. అయితే, దీని ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 06, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:01 AM IST
Vaidhriti Yoga: సూర్య, చంద్రుల కలయికతో వైధృతి యోగం.. జూన్ 4 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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