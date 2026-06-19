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Sun-neptune 2026: సూర్య-నెప్ట్యూన్ కేంద్ర యోగం ఎఫెక్ట్‌.. జూన్ 26 నుంచి ఈ రాశుల కష్టాలు షురూ!

Sun-neptune Square 2026 Effect: జూన్ 26న సూర్య-వరుణ కేంద్ర యోగం ప్రభావంతో ఈ కింది నాలుగు రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు రాబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి ఈ సమయంలో అనేక సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 19, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:01 AM IST
Sun-neptune 2026: సూర్య-నెప్ట్యూన్ కేంద్ర యోగం ఎఫెక్ట్‌.. జూన్ 26 నుంచి ఈ రాశుల కష్టాలు షురూ!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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