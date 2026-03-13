English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Sun Transit 2026: సూర్యుడి మహా అద్భుతం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక పట్టిందల్లా బంగారమే!

Sun Transit 2026: సూర్యుడి మహా అద్భుతం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక పట్టిందల్లా బంగారమే!

Sun Transit 2026 Effect On Zodiac: సూర్యుడి సంచారంతో ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నాలుగు రాశులవారికి కలిసి రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించని పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 13, 2026, 12:02 PM IST

Trending Photos

Telangana Schools: తెలంగాణ విద్యార్థులకు సీఎం గుడ్ న్యూస్.. ఏం చెప్పారంటే..!
5
CM Revanth Reddy
Telangana Schools: తెలంగాణ విద్యార్థులకు సీఎం గుడ్ న్యూస్.. ఏం చెప్పారంటే..!
Actress Hema: బంగారం కన్నా బ్లూ డ్రమ్ములపై మోజు ఎక్కువ.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
6
Actress Hema
Actress Hema: బంగారం కన్నా బ్లూ డ్రమ్ములపై మోజు ఎక్కువ.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Heroine: అతని వల్ల నరకం చూసా.. చాలా ఇబ్బంది పెట్టాడు.. 16 సినిమాలను తిరస్కరించ…జూ.ఎన్టీఆర్ నటి కీలక వ్యాఖ్యలు..!
6
Sona actress controversy
Heroine: అతని వల్ల నరకం చూసా.. చాలా ఇబ్బంది పెట్టాడు.. 16 సినిమాలను తిరస్కరించ…జూ.ఎన్టీఆర్ నటి కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Monalisa Marriage: చిక్కుల్లో మోనాలీసా.. తన కూతురి బండారం బైటపెట్టిన తల్లి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Monalisa
Monalisa Marriage: చిక్కుల్లో మోనాలీసా.. తన కూతురి బండారం బైటపెట్టిన తల్లి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Sun Transit 2026: సూర్యుడి మహా అద్భుతం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక పట్టిందల్లా బంగారమే!

Sun Transit 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలకు రాజుగా సూర్యుడిని పిలుస్తారు. అయితే, ఈ గ్రహం రాశి మారినప్పుడల్లా ద్వాదశ రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. 2026లో మార్చి నెలలో సూర్యుడు సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీనికి కారణంగా కొన్ని రాశులవారి జీవితాల్లో అనూహ్య మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో నాలుగు రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే వీరికి గోల్డెన్‌ పీరియడ్‌ కూడా ప్రారంభం కాబోతోంది. వీరికి ఈ సమయంలో ధన లాభాలతో పాటు ఆర్యోగ పరంగా అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి. వృత్తిపరమైన జీవితంలో కూడా మార్పులు కూడా వస్తాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి అదృష్టం వరించబోతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

మేష రాశి
సూర్యుని సంచారం ప్రభావంతో మేష రాశి వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే వీరికి వ్యాపారాలు కూడా అద్భుతంగా ముందుకు సాగుతాయి. అంతేకాకుండా సమాజంలో గౌరవంతో పాటు మర్యాదలు కూడా పెరుగుతాయి. దీంతో పాటు కుటుంబంలో సుఖశాంతులు కూడా పెరుగుతాయి. 

మిథున రాశి
మిథున రాశివారికి కూడా సూర్యుడి సంచారంతో ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో ఆదాయం కూడా పొందుతారు. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థుల కల నెరవేరుతుంది. దీని వల్ల తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. అంతేకాకుండా మానసికంగా చాలా బాగుంటారు. 

సింహ రాశి
సూర్యుడు సింహ రాశికి అధిపతి కావడం వల్ల ఈ సంచారంతో కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వీరికి ఆత్మవిశ్వాసంకూడా రెట్టింపు కూడా పెరుగుతుంది. రాజకీయాలకు సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులకు పదవీ యోగం కూడా పట్టే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా శత్రువులపై విజయాలు కూడా సాధిస్తారు. దీంతో పాటు తండ్రి వైపు నుంచి కూడా భారీగా ఆస్తులు కూడా పొందుతారు. అలాగే దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో అదృష్టం సహకరించబోతోంది. దీని కారణంగా నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న ఉద్యోగాలు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా వివాహ ప్రయత్నాలు కూడా అద్భుతంగా ఫలిస్తాయి. వీరు భూములు లేదా ఇతర వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కోర్టు కేసుల నుంచి కూడా అద్భుతమైన తీర్పులు కూడా పొందుతారు. అలాగే వీరికి ప్రయాణాలు కూడా లభదాయకంగా ఉంటుంది. 

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Sun Transit 2026Surya Gochar 2026Surya Gochar EffectSun Transit EffectZodiac Sign Predictions 2026

Trending News