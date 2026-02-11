Sun Transit 2026: శనిరాశిలోకి సూర్యుడు.. ఇక ఈ రాశుల వారికి పెద్ద జాక్పాట్ తగిలినట్టే!

Sun Transit 2026 Effect On Zodiac: జాతకంలో సూర్యుడు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాడు. అంతేకాకుండా ఈ గ్రహాన్ని అన్ని గ్రహాలకు అధిపతిగా కూడా భావిస్తారు. అందుకే జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దీనికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. దీనిని ఆత్మకు కారకంగా కూడా పిలుస్తారు. కాబట్టి హిందూ సాంప్రదాయంలో సూర్యభగవానుడికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంటుంది. అయితే గ్రహాలకు రాజు అయిన ఈ సూర్యుడు ప్రతినెల ఏదో ఒక రాశి సంచారం చేస్తూనే ఉంటాడు. సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి మారినప్పుడు అన్ని రాశుల వారిపై ఎంతో కొంత ప్రభావం పడుతుంది. ఇదిలా ఉంటే ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సూర్యుడు శని రాశిగా భావించే కుంభంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. అయితే, ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రభావం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా దీంతో ఆయారాశుల వారి జీవితాల్లో ఎన్నో రకాల మార్పులు సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయట.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్:
మేషరాశి
మేషరాశి వారికి సూర్యుడి సంచారం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. వీరికి ఈ సమయంలో కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా.. అన్ని రకాల పనుల్లో అనుకున్న ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉన్నతాధికారులతో సత్సంబంధాలు ఏర్పడి కొన్ని రకాల విషయాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. చాలా కాలంగా వస్తున్న సమస్యలు ఎంతో సింపుల్ గా పరిష్కారం అవుతాయి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో సృజనాత్మకత కూడా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో ఆదాయం లభించడమే కాకుండా ఆనందం కూడా పొందగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఫ్యాషన్, డిజైన్ రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వీరికి ఈ సమయంలో కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల భారీ మొత్తంలో లాభాలు కలుగుతాయి.
Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీంతోపాటు కెరియర్ పరంగా కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. విద్యా పరిశోధన మీడియా రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. సీనియర్ల నుంచి మంచి గుర్తింపు పొందడమే కాకుండా జీవితంలో ఊహించని లాభాలు పొందుతారు. ఇక పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఈ సమయం అద్భుతంగా ఉంటుంది.
Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!
Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook