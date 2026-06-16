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Sun Transit 2026: ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ ఆఫర్.. అరుద్ర నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. ఇక తిరుగుండదు!

Sun Transit In Ardra Nakshatra 2026: అరుద్ర నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు సంచారం చేయడం వల్ల జూన్ 22వ తేది నుంచి ఈ కింది రాశులవారికి జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి కూడా విముక్తి లభిస్తుంది. అలాగే భారీగా డబ్బులు కూడా పొందుతారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 16, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:27 AM IST
Sun Transit 2026: ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ ఆఫర్.. అరుద్ర నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. ఇక తిరుగుండదు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ ఆఫర్.. అరుద్ర నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. ఇక తిరుగుండదు!
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