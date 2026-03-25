Sun Transit 2026: ఏప్రిల్ 14న సూర్యుడి సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం, ఇక కనక వర్షమే!

Sun Transit in Aries on April 14: ఏప్రిల్ 14వ తేదీన సూర్యుడు మీనరాశి నుంచి మేష రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి గోల్డెన్ పీరియడ్ రాబోతో ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 25, 2026, 05:31 PM IST

Railways New Rules 2026: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. టికెట్ రూల్స్‌లో కీలక మార్పులు..!
5
Railways New Rules 2026
Railways New Rules 2026: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. టికెట్ రూల్స్‌లో కీలక మార్పులు..!
Anna Lezhneva: సోష‌ల్ మీడియాలోకి ప‌వ‌న్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా లెజినోవా ఎంట్రీ.. క్యూట్ ఫోటోకి నెటిజన్లు ఫిదా
5
Anna Lezhneva Social Media Entry
Anna Lezhneva: సోష‌ల్ మీడియాలోకి ప‌వ‌న్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా లెజినోవా ఎంట్రీ.. క్యూట్ ఫోటోకి నెటిజన్లు ఫిదా
Unique Business Ideas 2026: లక్షల్లో సంపాదన ఇచ్చే వింత వ్యాపారాలు.. మొక్కలకు హాస్పిటల్.. డిజిటల్ ఆస్తులకు వారసులు..!!
5
New business ideas 2026 Telugu
Unique Business Ideas 2026: లక్షల్లో సంపాదన ఇచ్చే వింత వ్యాపారాలు.. మొక్కలకు హాస్పిటల్.. డిజిటల్ ఆస్తులకు వారసులు..!!
Dhurandhar Actor Gaurav Gera:ధురంధర్‌లో హంజాకు సాయం చేసే ఆ జ్యూస్ సెంటర్ ఓనర్ ఎవరో తెలుసా..!
6
Dhurandhar Actor Gaurav Gera
Dhurandhar Actor Gaurav Gera:ధురంధర్‌లో హంజాకు సాయం చేసే ఆ జ్యూస్ సెంటర్ ఓనర్ ఎవరో తెలుసా..!
Sun Transit in Aries on April 14 Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల రాజుగా పిలిచే సూర్యుడు తన రాశిని మారినప్పుడల్లా ద్వాదశ రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతూ ఉంటుంది. 2026 సంవత్సరం ఏప్రిల్ 14వ తేదీన చైత్ర సంక్రాంతి పర్వదినాన సూర్యుడు మీన రాశి నుంచి మేషరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీనినే జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో మేష సంక్రాంతి కూడా అంటారు. అయితే, ఈ సంచారం రోజు నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి గోల్డెన్ పీరియడ్ ప్రారంభం కాబోతోంది. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా వృత్తిపరంగా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. అలాగే  కెరీర్ పరంగా కూడా ఊహించని పురోగతి లభించబోతోంది.

అదృష్టం వరించబోయే రాశులు ఇవే..
మేష రాశి 
మేష రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడం కారణంగా ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో రెట్టింపు అవుతుంది పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనులు చేసే వారికి లేదా ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టుల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఎంతో అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరగడమే కాకుండా.. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్స్ తో పాటు జీతాల పెంపు కూడా ఉండబోతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

సింహరాశి 
సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు కావడం వల్ల.. ఈ సంచారం వీరికి కూడా అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారి కోరికను ఈ సమయంలో తప్పకుండా నెరవేరబోతున్నాయి. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఒప్పందాలు కుదరడమే కాకుండా.. భవిష్యత్తులో భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. తండ్రి వైపు నుంచి ఆస్తులు కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా సూర్యుడి సంచారం అనేక రకాల ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి కలిగించబోతోంది. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో ఉత్తమ ఫలితాలు కూడా లభించబోతున్నాయి. సంతానం పరంగా అద్భుతమైన శుభవార్తలు వింటారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. నూతన పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే సరైన వ్యక్తులతో వ్యాపార ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు.

