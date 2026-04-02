Sun Transit 2026: మేషంలో ఉచ్ఛస్థితికి సూర్యుడు.. ఆ 5 రాశుల వారికి రాజయోగం.. మీరున్నారా ఇందులో?

Sun Transit 2026 Effect On Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలకు రాజుగా పిలుచుకునే సూర్యుడు.. ఏప్రిల్ 14వ తేదీన మీనరాశి నుంచి మేష రాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. సరిగ్గా ఇదే రోజున కొన్ని రాష్ట్రాలకు నూతన సంవత్సరం కావడం విశేషం. సూర్యుడు మేషరాశిలో ఉచ్చ స్థితిలో ఉండబోతున్నాడు. దీనివల్ల వచ్చే 30 రోజులపాటు కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్ పరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. ఆర్థిక పరంగా అద్భుతమైన కాలం రాబోతోంది. కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కూడా వరించబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందబోతున్న రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
ఈ రాశులవారికి లాభాలే లాభాలు:
మేషరాశి
సూర్యుడు సొంత రాశిలోకే సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీనివల్ల వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. కార్యాలయాల్లో పెండింగ్లో ఉన్న పనులని ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా సమాజంలో గౌరవం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. నాయకత్వ లక్షణాలు మెరుగుపడతాయి. ఉన్నత అధికారుల నుంచి అద్భుతమైన ప్రశంసలు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మిధున రాశి
మిధున రాశి వారికి ఈ సంచారం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు పొందడమే కాకుండా.. కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా సొంతం చేసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారికి ప్రయత్నాలు కూడా ఈ సమయంలో ఫలించబోతున్నాయి. వ్యాపారస్తులకు పెద్ద డీల్స్ కుదిరే అవకాశాలు ఉండడం విశేషం.
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
సింహరాశి
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి మంచి గుర్తింపు లభించడమే కాకుండా తండ్రి వైపు నుంచి ఆస్తులు కూడా వస్తాయి. అలాగే ఈ రాశి వారికి తొమ్మిదవ స్థానంలో ఈ సంచారం జరగబోతోంది.. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేయగలుగుతారు. ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సూర్యుడి ప్రభావం ఎంతో అనుకూలంగా మారబోతోంది. వీరికి శత్రువులపై విజయాలు లభించడమే.. కాకుండా కోర్టు సంబంధిత కేసులు కూడా అనుకూలంగా వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఈ సమయం అత్యున్నతంగా రాణించగలుగుతుంది. అంతేకాకుండా కొన్నింటిలో విశేషమైన ఫలితాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook