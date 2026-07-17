Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /సూర్యుడి కర్కాటక రాశి సంచారం.. రాబోయే 30 రోజులు ఈ 3 రాశుల వారికి కష్టకాలం..

సూర్యుడి కర్కాటక రాశి సంచారం.. రాబోయే 30 రోజులు ఈ 3 రాశుల వారికి కష్టకాలం..

Sun Transit In Cancer 2026: సూర్యుడి సంచార ప్రభావంతో రాబోయే 30 రోజులు ఈ 3 రాశుల వారికి అనేక రకాల సమస్యలు వచ్చే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 17, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:16 AM IST
సూర్యుడి కర్కాటక రాశి సంచారం.. రాబోయే 30 రోజులు ఈ 3 రాశుల వారికి కష్టకాలం..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
అమెరికా వెళ్లే విదేశీ విద్యార్థులకు ట్రంప్ సర్కార్ షాక్.. వీసా నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు..!!
Donald Trump27 min ago
2
Masalchi post51 min ago
3
FIFA world Cup 2026 Final1 hr ago
4
telangana rains1 hr ago
5
Gold Price Today1 hr ago