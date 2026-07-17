/సూర్యుడి కర్కాటక రాశి సంచారం.. రాబోయే 30 రోజులు ఈ 3 రాశుల వారికి కష్టకాలం..

Sun Transit In Cancer 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సూర్యభగవానుడిని గ్రహాల రాజుగా చెప్పకుంటారు. సూర్యుడు తన రాశిని లేదా నక్షత్రాన్ని మార్చినప్పుడల్లా కేవలం వాతావరణంలోనే కాకుండా.. మానవుల వృత్తి, ఆర్థిక స్థితి, ఆరోగ్యంతో పాటు సామాజిక గౌరవంపై నేరుగా ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యుతు తెలుపుతున్నారు. ఈ ఇదిలా ఉంటే 2026 జూలై 16న సూర్య గ్రహం చంద్రుడి ఆధిపత్యం కలిగిన కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు.. సూర్యుడి సంచారం రాబోయే ఒక నెల రోజుల పాటు మొత్తం 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
అయితే, జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఈ సూర్యడి సంచారం వల్ల మూడు నిర్దిష్ట రాశుల వారు ఉద్యోగం, డబ్బుతో పాటు ఆరోగ్యం విషయాలలో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంఉటంది. రాబోయే 30 రోజులు వీరికి కొంత ప్రతికూలంగా మారే అవకాశం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి సూర్యుడి నెగిటివ్ ప్రభావం పడుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
కుంభ రాశి (Aquarius)
సూర్యుడి ప్రభావంతో కుంభరాశివారికి ఈ సమయంలో ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరు ఎంత కష్టపడినప్పటికీ.. ఆశించిన ఫలితాలు కలగపోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఈ సమయంలో అనేక రకాల ఆటంకాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో అదనపు జాగ్రత్తలు అవసరం. తొందరపాటుతో తీసుకునే ఏ నిర్ణయమైనా భవిష్యత్తులో పెద్ద సమస్యలకు దారితీయవచ్చని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు కుటుంబ వాతావరణంలో కూడా శాంతిపరమైన సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
శక్తివంతమైన సూర్యుడి ప్రభావంతో వృశ్చిక రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల సవాళ్లు ఎదురవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా మానసిక ఆందోళన వంటి సమస్యలు కూడా ఇబ్బందులు పెట్టే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వైవాహిక జీవితంలో హెచ్చుతగ్గులు వస్తాయి. కాబట్టి భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు ఓపికతో ఉండడం ఎంతో మంచిది. తెలియని వ్యక్తులను లేదా కొత్త పరిచయాలను అంత త్వరగా నమ్మకపోవడం చాలా మంచిది. అదనపు ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కుటుంబ పరంగా చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది.
వృషభ రాశి (Taurus)
సూర్యుడి రాశి సంచారంతో వృషభ రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో అనేక రకాల సమస్యలు వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆశించిన పనులలో సరైన ఫలితాలు రాకపోవడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడితో పాటు ప్రతికూల ఆలోచనలు పెరిగే అవకాశాలు కూడా విపరీతంగా ఉన్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు పని స్థలంలో ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే కెరీర్ పరంగా కూడా ఎన్నో రకాల సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా విజయాలు రావడంలో కూడా అనేక రకాల సమస్యలు వచ్చే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఎక్కడైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు అన్ని కోణాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.
గమనిక..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook ..