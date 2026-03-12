Sun Transit 2026: సూర్యుడి మీన రాశి ప్రవేశం.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం, కనకవర్షమే!

Sun Transit 2026 Effect On Zodiac Telugu: గ్రహాలకు రాజుగా పిలిచే సూర్యుడు తన రాశిని త్వరలోనే మార్చుకోబోతున్నాడు. మార్చి 15న సూర్యుడు కుంభ రాశిని వదిలి మీన రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు.. ఒక ఏడాది తర్వాత సూర్యుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశించడం చాలా విశేషమని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే మీన రాశిలో శని సంచార దశలో ఉన్నాడు. అయితే, సూర్యుడితో పాటు శని గ్రహాలను జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా ఒకదానికొకటి శ్రతువులుగా భావిస్తారు. అలాంటిది ఈ రెండు గ్రహాలు కలయిక మీన రాశిలో జరగడం వల్ల కొన్ని రాశులవారిపై సానుకూలమైన ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థికంగా ఇప్పుడు అద్భుతమైన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అన్ని రకాలుగా కలిసి రాబోతోంది. అయితే, ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందే రాశులేవో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
మేష రాశి:
మేష రాశివారికి ఎన్నో రకాల అనుకూలమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆఫీస్సుల్లో కొత్త బాధ్యతలు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు పదోన్నతులు కూడా అద్భుతంగా లభిస్తాయి. అలాగే నిలిచిపోయిన ప్రజెక్టుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు. ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. అంతేకాకుండా విదేశీ ప్రయాణాలు కూడా చేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
మిథున రాశి:
కెరీర్ పరంగా మిథున రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభించే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. అద్భుతమైన అదృష్టం కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు వ్యాపారాలు చేసేవారు అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. సమాజంలో గౌరవం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. భవిష్యత్లో వీరికి అద్భుతమైన మేలు జరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి:
ఈ కర్కాటక రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో అదృష్టం వరించబోతోంది. వీరు వ్యాపారాలు విస్తరించడమే కాకుండా కొత్తగా సొంత వ్యాపారాలు ప్రారంభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్దమవుతున్న వ్యక్తులకు కూడా చాలా రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా సామాజికంగా కూడా హోదా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి పెట్టుబడుల నుంచి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా కొత్త ఇళ్లతో పాటు ఇతర వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. అంతేకాకుండా సంతానం కోసం ఎదురు చూస్తున్నవారికి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కూడా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే వీరు తెలివితేటలతో అద్భుతమైన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు.
