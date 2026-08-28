/Sun Transit 2026: ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 13 వరకు ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్!

Sun Transit In Purva Phalguni Nakshatra: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రానికి శుక్రుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. అందుకే ఈ నక్షత్రానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతూ ఉంటారు. ఇదిలా ఉంటే ఆగస్టు 31వ తేదీన సూర్యుడు ఈ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఆరోజు ఉదయం నాలుగు గంటల సమయంలో సూర్యుడు ఈ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ వరకు ఇదే నక్షత్రంలో సంచార దశలో కొనసాగుతుంది. ఫలితంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఆనందంతో పాటు ఊహించని శ్రేయస్సు లభిస్తుంది.. అంతేకాకుండా గౌరవం పెరిగి డబ్బు సంబంధిత కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. అదృష్టం కూడా తోడుగా ఉండి ఉద్యోగాల్లో విజయాలు సాధించగలుగుతారు.. అయితే, పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రంలో సంచారం చేయడం కారణంగా ఏ రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి లాభాలు:
మేషరాశి
పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రంలో సూర్యుడు సంచారం చేయడం కారణంగా మేష రాశి వారికి ఎక్కువగా మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి అదృష్టం తోడు ఉండడమే కాకుండా పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే విజయాలు కూడా లభించి ఉద్యోగంలో గొప్ప గొప్ప మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతుంది. ముఖ్యంగా పురోగతి కూడా లభించి డబ్బులు కూడా భారీగా సొంతం చేసుకుంటారు. కష్టాల నుంచి విముక్తి లభించి మానసిక ప్రశాంతత లభించబోతోంది. అలాగే నిలిచిపోయిన పనులు తప్పకుండా ఈ సమయంలో పూర్తి కాబోతున్నాయి..
సింహరాశి
ఈ నక్షత్రం లోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడం కారణంగా.. సింహరాశి వారికి కూడా ఎక్కువగా మేలు జరుగుతుంది. సింహ రాశి వారికి సూర్యుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. అయితే ఈ సమయంలో అకస్మాత్తుగా గొప్ప విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా అంచలంచలుగా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో నాయకత్వ సామర్థ్యం కూడా పెరిగి కొన్ని రకాల విజయాలు తప్పకుండా సాధిస్తారు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. ఆదాయ వనరులు కూడా విపరీతంగా పెరిగి కొత్త మార్గాలు పొందగలుగుతారు..
తులారాశి
తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులందరికీ ఈ సమయంలో శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. వీరికి అనేక సమస్యల నుంచి పరిష్కారం లభించడమే కాకుండా కుటుంబ సభ్యుల్లో అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులందరికీ పూర్తిగా పరిష్కారం లభిస్తుంది. వ్యాపారాల్లో ఒప్పందాలను కుదుర్చుకోవాలనుకుంటున్న వారు తప్పకుండా ఈ సమయంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు. పూర్వీకుల ఆస్తులు సులభంగా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. డబ్బు సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవ్వడంతో రుణాలు కూడా తిరిగి చెల్లిస్తారు..
మీన రాశి
మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో బోలెడు లాభాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎన్నో రకాల సమస్యల నుంచి పరిష్కారం దొరుకుతుంది. అలాగే ఉద్యోగాల్లో అద్భుతమైన పురోగతి లభించి విశేషమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఈ సమయంలో ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల గొప్ప గొప్ప అవకాశాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా మానసిక ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ఒత్తిడి తగ్గడం కారణంగా పనులపై దృష్టి పెట్టి అనుకోకుండా ధన లాభాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు..
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