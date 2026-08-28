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Sun Transit 2026: ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 13 వరకు ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్!

Sun Transit In Purva Phalguni Nakshatra: ఆగస్టు 31 వ తేదీన పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి శక్తివంతమైన గ్రహంగా పరిగణించే సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం నుంచే లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి.. అనుకోని ఆర్థిక ధన లాభాలు కలిగి కోరుకుంటున్న కోరికలను నెరవేరుతాయి. ముఖ్యంగా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 28, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:16 PM IST
Sun Transit 2026: ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 13 వరకు ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Sun Transit 2026: ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 13 వరకు ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్!
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