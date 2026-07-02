/పుష్య నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. ఆగస్టు 3 వరకు ఈ రాశుల జాతకం పూర్తిగా మారిపోతుంది!

Sun Transit In Pushya Nakshatra 2026: జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల రాజు అయిన సూర్య భగవానుడి నక్షత్ర సంచారం అత్యంత కీలకమైనదిగా భావిస్తారు. గౌరవం, కీర్తి, ఆత్మవిశ్వాసానికి కారకుడైన సూర్యుడు 2026 జూలై 20వ తేదీన తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకుని అత్యంత పవిత్రమైన పుష్య నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతోంది. జూలై 20 ఉదయం 11:33 గంటలకు మొదలు కాబోతున్న ఈ సూర్య సంచారం.. ఆగస్టు 3 వరకు కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ ప్రత్యేక సూర్యుడి సంచారం వల్ల ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారి జాతకాలు పూర్తిగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి.. ఊహించని విధంగా ఆదాయం పెరగడమే కాకుండా కుటుంబంలో సుఖశాంతులు కలుగుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో అదృష్టాన్ని పొందే రాశులేవో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి (Aries)
మేష రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర సంచారం అద్భుతమైన సమయాన్ని అందించబోతోంది. వీరి ఆర్థిక స్థితి గతంలో కంటే చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో అందరి సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, కెరీర్లో బంపర్ పురోగతితో పాటు ప్రమోషన్స్తో పాటు జీతాలు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. జీవితంలో చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి.. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి..
సింహ రాశి (Leo)
సూర్యుని సంచారం సింహ రాశి వారికి సువర్ణ అవకాశాలను అందిస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు హఠాత్తుగా చేతికి అందుతాయి. దీనివల్ల ఆర్థిక సంక్షోభం పూర్తిగా తొలగిపోతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు పెద్ద ప్రాజెక్టులు దక్కడం వల్ల భారీ లాభాలు కలుగుతాయి.. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం.. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు వస్తాయి. ఆరోగ్యం మెరుపడి.. కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
సూర్యుడు పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వృశ్చిక రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. జీవితంలో వీరు కొన్నిసానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ధన సమస్యలన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు సుగమవుతాయి.. దీనివల్ల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ భారీగా పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి సపోర్ట్ లభిస్తుంది.. సమాజంలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. కుటుంబంలో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి..
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ధనుస్సు రాశి జాతకులకు ఈ సూర్య గోచారం వల్ల బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు ఘన విజయం సాధిస్తారు. కొత్త ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్న వారికి ఆశించిన ఫలితాలు కలుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో పాటు కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభింస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీనివల్ల బంధాలు మరింత బలంగా మారుతాయి.. ఆర్థిక కొరత పూర్తిగా తీరిపోతుంది. ఎలాంటి ఆందోళనలు లేకుండా ఈ అదృష్ట సమయంలో ముందుకు సాగడం మంచిది..
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