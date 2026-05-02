Sun Transit 2026: రోహిణి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి సంచారం.. ఈ రాశులకు ఆర్థికంగా తిరుగులేని అదృష్టం!

Sun Transit In Rohini Nakshatra 2026 Effect On Zodiac: రోహిణి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి సంచారంతో ఈ కింది రాశులవారికి అద్బుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : May 2, 2026, 11:02 AM IST

Sun Transit In Rohini Nakshatra 2026: మే నెలలో అత్యంత ప్రధాన గ్రహంగా పరిగణించే సూర్యుడు కూడా రాశి సంచారం చేయబోతోంది. ఈ సమయంలో సూర్యుడు నక్షత్రం సంచారం చేయబోతోంది. అయితే, చాలా నెలల తర్వాత నక్షత్ర సంచారం చేయడం విశేషం.. సూర్యుడు చంద్రునికి అత్యంత ప్రియమైన రోహిణి నక్షత్రంలోకి సంచారం చేసేందుకు సిద్ధమైంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. రోహిణి నక్షత్రం చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు.  ఈ నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన పురోగతి లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా ప్రకృతిలో అనేక మార్పులు రాబోతున్నాయి. అయితే, కొన్ని రాశులవారికి మాత్రం ఈ సమయంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభించబోతున్నాయి. సూర్యుడి సంచారంతో ఏయే రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

రోహిణి నక్షత్రం అన్ని నక్షత్రాల్లోకి నాలుగవ నక్షత్రంగా చెప్పకుంటారు. ఈ నక్షత్రానికి చంద్రుడితో పాటు బ్రహ్మదేవుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఈ నక్షత్ర చిహ్నం ఎద్దుల బండిగా ఉందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఇది పెరుగుదలతో పాటు పురోగతి, బరువు మోసే సామర్థ్యానికి సూచికగా భావిస్తారు. ఈ రోహిణి నక్షత్రాన్ని ఆనందంతో పాటు విలాసం, పరిశ్రమ, సంపదకు సూచికగా భావిస్తారు. అయితే, ఈ సూర్యుడు రోహిణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్:
సింహరాశి:
రోహిణి నక్షత్రంలోకి అన్ని గ్రహాలకు అధిపతిగా వ్యవహరించే సూర్యుడు సంచారం చేయడంతో ఈ సొంత రాశివారికి వృత్తిపరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే అద్భుతమైన ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. ఎన్నో రకాల సమస్యలు ఈ సమయంలో తొలగిపోయే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

వృషభ రాశి:
రోహిణి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు సంచారం చేయడంతో వృషభ రాశివారికి కూడా ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పులు వస్తాయి. అలాగే డబ్బులు సంపాదించడానికి కొత్త కొత్త మార్గాలు కూడా లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. సూర్యుడి ప్రభావంతో దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా సులభంగా దూరమవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా పొదుపు కూడా గణనీయంగా పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నారు. 

ధనుస్సు రాశి:
సూర్యుని ప్రభావంతో ధనుస్సు రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. నిలిచిపోయిన పాత డబ్బులు కూడా తిరిగిపొందుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. భవిష్యత్‌కు తగ్గ డబ్బులు కూడా సంపాదించే ఛాన్స్‌లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో ఆర్థిక ప్రణాళికల్లో కూడా ఊహించని సక్సెస్‌ సాధించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. 

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

