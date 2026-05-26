/Sun Transit 2026: సూర్య గ్రహ సంచారంతో బంపర్ లాభాలు.. మే 26 నుంచి ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే!

Sun Transit In Rohini Nakshatra 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్య గ్రహానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ గ్రహాన్ని ఎంతో శక్తివంతమైన గ్రహంగా కూడా చెప్పుకుంటారు. అన్ని నెలల పాటు సంచారం చేసే గ్రహాల్లో ఇది ఒకటి.. అయితే, ఈ గ్రహ సంచారం కారణంగా ప్రతి రాశి చాలా వరకు ప్రభావితం అవుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఆయా రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా సూర్యుడి ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారు భారీ లాభాలు పొందుతారు. ఇదిలా ఉంటే మే 25వ తేదిన సూర్యుడు రోహిణి నక్షత్రంలోకి సంచారం చేశాడు. ఈ నక్షత్రాన్ని ఆనందం, ఆకర్షణ, సంపదతో పాటు శ్రేయస్సుకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. అయితే, ఈ గ్రహ సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశులవారు చాలా వరకు ప్రభావితమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అదృష్టం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో అదృష్టం పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
వృషభ రాశి:
సూర్యుని అనుగ్రహంతో ఈ రోజు నుంచి వృషభ రాశివారికి ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా సంపాదన కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే సమాజంలో ఊహించని స్థాయిలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఈ సమయంలో కొత్త కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరు భవిష్యత్తులో కొత్త పరిచయాలు కూడా పొందుతారు.
సింహ రాశి:
సింహ రాశివారికి సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారంతో అద్భుతమైన శుభవార్తలు వినే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా వృత్తిపరంగా కొత్త అవకాశాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే యువత చదువుల్లో కూడా చాలా వరకు రాణిస్తారు. పోటీ పరీక్షల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా మారవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలా బలంగా మారుతాయి. వీరికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారు భారీ మొత్తంలో ధనం పెట్టుబడి పెడతారు.
ధనుస్సు రాశి:
సూర్య సంచారం ప్రభావంతో ధనుస్సు రాశివారికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీరు భూమి, ఇల్లు, ప్లాట్ లేదా కారు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కూడా కనిసిస్తున్నాయి. అలాగే చాలా కాలంగా నిలిపోయిన డబ్బులు కూడా వీరు తిరిగిపొందుతారు. అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వృత్తి జీవితంలో మంచి పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందంతో పాటు శాంతిని కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. అలాగే వీరు శాంతిని కూడా పొందుతారు.
