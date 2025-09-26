English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sun Transit: రేపే సూర్యుడు బలపడబోతున్నాడు.. ఈ రాశుల వారికి అపార ధనయోగం.. వీరిది మామూలు లక్కు కాదు!

Sun Transits Powerful Effect: సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారం వల్ల ఈ క్రింది రాశుల వారు ఎప్పుడు పొందలేని  ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 26, 2025, 10:22 AM IST

Trending Photos

500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
8
500 Rupees note
500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!
5
BSNL New Recharge Plan
Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!
Vivo T4 Pro 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బంపర్‌ ఆఫర్‌.. రూ.7 వేలకే vivo T4 Pro 5G మొబైల్‌..
6
Vivo T4 5G Price
Vivo T4 Pro 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బంపర్‌ ఆఫర్‌.. రూ.7 వేలకే vivo T4 Pro 5G మొబైల్‌..
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Ameesha patel
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Sun Transit: రేపే సూర్యుడు బలపడబోతున్నాడు.. ఈ రాశుల వారికి అపార ధనయోగం.. వీరిది మామూలు లక్కు కాదు!

Sun Transits Powerful Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ చాలా ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈరోజున ఎంతో శక్తివంతమైన సూర్య గ్రహం నక్షత్ర సంచారం చేయబోతోంది. ఏదైనా గ్రహం రాశి సంచారంతో పాటు నక్షత్ర సంచారం చేయడం వల్ల ప్రత్యేకమైన ప్రభావం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మార్పులు సంభవిస్తాయి. అయితే సూర్యుడు ఎంతో ప్రత్యేకత కలిగిన హస్తా నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా వీరు ఉన్నత స్థాయిలకు కూడా చేరుకునే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే మానసిక ఒత్తిడి శారీరక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. హస్తా నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడం వల్ల సెప్టెంబరు 27వ తేదీ నుంచి అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

సూర్యుడి సంచారంతో ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో మార్పులు..
మేషరాశి 
మేష రాశి వారికి సూర్యుడు హస్తా నక్షత్రం లోకి ప్రవేశించడం వల్ల చాలా మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరు జీవితంలో ఒక కొత్త శక్తిని పొందగలుగుతారు. అలాగే కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభించి ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఈ సమయంలో పదోన్నతులు లభించి.. జీతాలు కూడా భారీ మొత్తంలో పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందగలుగుతారు. కుటుంబ సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడి గౌరవం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.

తులారాశి 
తులా రాశి వారికి కూడా సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ నుంచి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు చిక్కుకున్న డబ్బులు పొందగలుగుతారు. కొత్త ఉద్యోగాల కోసం ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో అనుకున్న ఉద్యోగాల్లో కూడా స్థిరపడతారు. అలాగే కుటుంబ జీవితంలో శాంతి నెలకొంటుంది. ఎప్పుడు పొందలేని ఆనందంతో కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే అవకాశాలున్నాయి. వివాదాల నుంచి కూడా ఈ సమయంలో కాస్త పరిష్కారం లభిస్తుంది.

Also Read: Venus Transit Effect: ఈ రోజే శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం.. అబ్బబ్బ ఈ రాశుల వారికి డబ్బే, డబ్బు.. దేనికి లోటు ఉండదు..

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశి వారు ఈ సమయంలో కష్టపడి పని చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసేవారు సీనియర్ల నుంచి మద్దతు కూడా పొందుతారు. అలాగే కార్యాలయాల్లో గౌరవం కూడా పెరిగి అనుకున్న పనులు చేయగలుగుతారు. వ్యాపార ఒప్పందాలు కూడా అనుకున్న స్థాయిలో చేయగలుగుతారు. ఎప్పటినుంచో వివిధ సమస్యలతో సతమతమవుతున్న వారికి కాస్త పరిష్కారం లభించబోతోంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో మీ ఇంట్లో శుభకార్యాలు కూడా జరుగుతాయి. ఇక ఈ సమయంలో అడ్డంకులు రాకుండా ఉంటాయి.

Also Read: Venus Transit Effect: ఈ రోజే శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం.. అబ్బబ్బ ఈ రాశుల వారికి డబ్బే, డబ్బు.. దేనికి లోటు ఉండదు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Sun TransitSun Transit 2025Sun Transit 2025 EffectSun transit in LeoTransit The Sun

Trending News