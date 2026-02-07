English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Bhanu Saptami: ఆదివారం భానుసప్తమి.. ఈ రెమిడీలు పాటిస్తే సూర్యభగవానుడి అనుగ్రహంతో ఐశ్వర్యం, సొంతింటి కలసాకారం..

Bhanu Saptami: ఆదివారం భానుసప్తమి.. ఈ రెమిడీలు పాటిస్తే సూర్యభగవానుడి అనుగ్రహంతో ఐశ్వర్యం, సొంతింటి కలసాకారం..

Bhanu Saptami on sunday: ఆదివారం రోజున సప్తమితో పాటు రావడంను చాలా అరుదుగా చెబుతారు. అందుకే ఈ రోజున సూర్యుడ్ని ప్రత్యేకంగా పూజించుకొవాలి. కొన్ని పరిహరాలు పాటిస్తే  అనేక రకాల ఆపదల నుంచి బైటపడవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 7, 2026, 11:24 PM IST
  • ఆదివారం సూర్యరాధన..
  • పలు రెమిడీలు చెప్పిన పండితులు..



Sunday Bhanu saptami powerful remedies lord Surya blessings: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మనకు కంటి మీద కన్పిస్తున్న దేవుడిగా సూర్యుడ్ని కొలుచుకుంటారు.ఆయన తూర్పున ఉదయించి పశ్చిమాన అస్తమిస్తుంటారు. సూర్యరాధనను చాలా గొప్పదిగా చెబుతారు. శ్రీ మహావిష్ణువును అలంకార ప్రియుడిగా పిలుస్తారు. శివుడ్ని అభిషేక ప్రియుడిగా పిలుస్తారు. అదే విధంగా సూర్యభగవానుడ్ని నమస్కార ప్రియ అని అంటారు. అంటే ఆయనకురెండు చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తే చాలా అనుగ్రహిస్తాడని చెబుతారు. అందుకే సూర్యనమస్కారాలు చేయాలని సూచిస్తారు. సూర్యుడికి సప్తమితిథి అనేది చాలా ప్రీతికరమైంది. అది కూడా ఆదివారం వస్తే విశేషమైన ఫలితాలను ఇస్తుంటారు.

అయితే రేపు అంటే.. ఫిబ్రవరి 8న ఆదివారం మనం భానుసప్తమిని జరుపుకుంటాం. ఈరోజున ఉదయాన్నే నిద్రలేచి బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో స్నానంఆచరించి శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించి సూర్యరాధన చేయాలి.  తెల్లని వస్త్రాలను ధరించాలి. ఈరోజున తైలం, ఉప్పును త్యజించాలి.  ఆదిత్య హృదయం, సూర్యష్టకంను పఠించాలి. సూర్యుడిని ఉపసించాలి. ముఖ్యంగా ఈరోజున చాలా మంది  కటింగ్ లు, షేవింగ్లు వంటివి చేస్తారు. ఇవి పొరపాటున కూడా చేయోద్దని అంటారు.

ఆదివారం రోజున సూర్యుడ్ని ఆరాధించేవారికి అన్ని రకాల గ్రహ దోషాలు పోతాయి. ముఖ్యంగా శనిబాధలుఉండవు. అందుకే చాలా మంది ఆదివారం రోజున సూర్యరాధనచేస్తారు. ఈ రోజున నదీస్నానం చేస్తే చాలామంచిదంటారు. సూర్యుడ్ని తెల్లని  పూలతో పూజించుకొవాలి. శ్రీ మహావిష్ణువును,శివుడ్ని ప్రత్యేకంగా అర్చించుకొవాలి.

సూర్యరాధన నియమాలు పాటించాలి. ఈ విధంగా భక్తి, శ్రద్దలతో సూర్యరాదన చేస్తే అన్నిరకాల ఇతి బాధలు కూడా తొలగి గొప్ప విజయాలు కల్గుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. అందుకే  భాను సప్తమి రోజున ఉపవాసం, చేసేదానం, వ్రతాలు గొప్ప యోగాలను కల్గిస్తాయి. (ఇది వారి వారి నమ్మకాలపై  ఆధారపడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు దీనికి బాధ్యత వహించదు..)

 

