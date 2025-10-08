Budhaditya Rajayoga: దీపావళికి ముందు గొప్ప బుధాదిత్య యోగం.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్..

Budhaditya Rajayoga Effect: 20 అక్టోబర్, 2025న దీపావళిని ప్రజలు దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. దీపావళి పండుగ కోసం తాను ఉన్న రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి సూర్యదేవుడు మారబోతున్నాడు. ఈ లోపు కొంత మంది రాశుల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులను నింపబోతున్నాడు. బుధాదిత్య రాజయోగంతో అదృష్టవంతులు కాబోతున్న రాశులు ఇవే. దీపావళి పండుగకు ముందు సూర్య రాశి మార్పు తులారాశిలో సూర్య బుధ సంయోగం కారణంగా బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల అధిపతి అయిన సూర్యుడు, ఆత్మ కారకుడు. అక్టోబర్ 17న రవి.. కన్యారాశి నుండి తులారాశిలోకి ప్రవేశించ బోతుండంతో బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. బుధాదిత్య రాజయోగం 12 రాశులనూ ప్రభావితం చేస్తుంది. అయితే, ఇది కొన్ని రాశుల అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. వారి జీవితాల్లో ఓటమి ఉండదు. వారు ఎక్కడ అడుగుపెట్టినా విజయం మాత్రమే వరిస్తుంది.
కుంభ రాశి: సూర్యుడు, బుధుడు కలయిక ద్వారా ఏర్పడే బుధాదిత్య రాజయోగం, ఈ రాశి వారి జీవితాల్లో గొప్ప యోగాన్ని తీసుకురాబోతున్నాయి. కుటుంబ వివాదాలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. వృత్తి నిపుణులకు ఉన్నత పదవి లభించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇంట్లో వివాహం వంటి శుభ కార్యక్రమాలు జరిగే అవకాశాలున్నాయి. ధన ప్రవాహం ఎక్కువగా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ను పెంచబోతుంది.
మేష రాశి: బుధాదిత్య రాజయోగంతో ఈ రాశికి పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి మరిన్ని ప్రయోజనాలను అందుకోబోతున్నారు. ఉద్యోగ రంగానికి సంబంధించిన గొప్ప శుభవార్త అందుకుంటారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో ఆర్థికంగా లాభపడుతారు. కుటుంబంలో శుభ కార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి: దీపావళికి ముందు ఏర్పడే బుధాదిత్య రాజయోగం ఫలితంగా.. సింహ రాశి వారి జీవితాల్లో చెడు కాలాలు ముగిసి కొత్త వెలుగు, ఉత్సాహం చిగురించనున్నాయ. ఆరోగ్య సమస్యల నుండి బయటపడతారు. నిపుణులకు పదోన్నతికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. వివాహంలో తలెత్తే సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయి. వివాహాం చేసుకునే వారికి ఇది మంచి యోగ కాలం అని చెప్పాలి.
వృశ్చిక రాశి: దీపావళి 2025 ఈ రాశి వారి జీవితాలను సూర్యుడిలా ప్రకాశింప చేస్తోంది. మీ మునుపటి ప్రయత్నాలన్నీ శుభ ఫలితాలను ఇచ్చే స్వర్ణ యుగం. బుధాదిత్య రాజయోగం ఈ రాశి వారి జీవితాల్లో పెను మార్పులు సంభవిస్తాయి. మీ కెరీర్లో మీ కష్టానికి పూర్తి ఫలాలు పొందుతారు. ఈ దీపావళిలో, మీకు వ్యతిరేకంగా కుట్ర పన్నిన మీ ప్రత్యర్థులపై మీరు విజయం సాధిస్తారు.
మిథున రాశి: సూర్య, బుధ సంచార ఫలితంగా, ఈ రాశికి ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. చాలా కాలంగా వేరొకరి చేతుల్లో చిక్కుకున్న డబ్బు మీ చేతుల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీరు మీ పిల్లల నుండి శుభవార్తను అందుకుంటారు. తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకునే వారికి ఇది శుభ తరుణం.
గమనిక : ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, సమాచారంపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.
Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.