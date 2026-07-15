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కర్కాటక రాశిలో సూర్య సంచారం-రాహు షడాష్టకం.. ఈ రాశులకు డబుల్ జాక్‌పాట్..!

Surya Gochar With Rahu shadashtak Yoga:  సూర్యుడు ప్రతినెల ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. ఇలా ప్రవేశించడాన్ని సంక్రమణం లేదా సంక్రాంతి అంటారు. అలా సూర్యుడు మిథునం నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు.  ఈ సంచారం చంద్రుని రాశిలో జరుగుతున్నందున దీనిని ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణిస్తారు.మరోవైపు రాహువుతో షడాష్టక యోగం ఏర్పడుతుంది.  ఇది కొన్ని రాశుల వారికి శుభాశుభా ఫలితాలను  అందించబోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 15, 2026, 05:52 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:55 AM IST
కర్కాటక రాశిలో సూర్య సంచారం-రాహు షడాష్టకం.. ఈ రాశులకు డబుల్ జాక్‌పాట్..!
Image Credit: Surya Gocharam Effect(File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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