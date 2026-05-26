/Surya Gochar: చంద్రుడి నక్షత్రంలో సూర్యుడి గోచారం.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టంతో డబ్బే డబ్బు..

Ravi Gochar in Chandra Nakshatram: సూర్యుడు గ్రహాలకు రాజు, అతని కదలికలో మార్పులు కేవలం ఒక రాశిపైనే కాకుండా మొత్తం 12 రాశులపై ఎంతో కొంతో ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ప్రస్తుతం, గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుడు రోహిణి నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. సూర్యుడు జూన్ 8వ తేదీన వరకు ఈ నక్షత్రంలోకి ఉండబోతున్నాడు. రోహిణి నక్షత్రానికి చంద్రుడు అధిపతి. అందువల్ల, సూర్యుని రోహిణి నక్షత్ర సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. ఆ అదృష్ట రాశుల ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి..
సూర్యుని చంద్ర నక్షత్ర సంచారం కొన్ని రాశులకు ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుంది. మేష రాశి వారికి సూర్య సంచారం అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. సూర్యుని చంద్ర నక్షత్ర సంచారం మేష రాశి వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలంగా ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లభిస్తుంది. సమాజంలో మీ పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. మీ ప్రేమ జీవితంలో పలు మార్పులు సంభవించవచ్చు. ఈ సమయంలో మంచి శుభవార్తలు వింటారు.
సింహ రాశి..
సింహ రాశి వారికి సూర్య సంచారం అనుకూలంగా ఉండబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్నాయి. సూర్యుడు స్వతహాగా సింహ రాశికి అధిపతి. సింహరాశి వారికి సూర్యుని సంచారం అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ నిలిచిపోయిన పనులు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. మీ పిల్లలకు సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారంలో లాభం అందుకుంటారు. సంఘంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. వివాహాం కానీ స్త్రీ, పురుషులకు ఈ సారి వివాహా సిద్ది కలగబోతుంది.
ధనుస్సు రాశి..
ధనుస్సు రాశి వారికి సూర్య సంచారం ఈ సమయంలో అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్టు గ్రహ సంచారం చెబుతుంది. ధనుస్సు రాశి వారికి సూర్యుని సంచారం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండటం మూలానా.. పెళ్లి కానీ స్త్రీ, పురుషులకు ఈ సమయంలో పెళ్లి సంబంధం కుదిరే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు సొంతింటి కల నెరవేరడానికి ఇదే మంచి తరుణం. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడవచ్చు. మీరు అత్యంత ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తారు. మీ సంపద వృద్ధి చెందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాదు పెద్దల మూలకంగా శుభవార్తలు అందుకుంటారు. పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి..
వృషభ రాశి వారికి సూర్యుని సంచారం వలన అనుకోని లాభాలు కలగనున్నాయి. సూర్యుని సంచారం చంద్రుని నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వలన ఈ రాశి వారు వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో రాణిస్తారు. అంతేకాదు బంధుమూలకంగా శుభవార్తలు వింటారు. మీకు విదేశీయాన యోగ అవకాశం ఉంది. మీ నాన్నగారి మద్దతు వలన అన్ని రంగాల్లో విజయం సాధిస్తారు. మీకు ధార్మిక కార్యకలాపాలపై ఆసక్తి నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది.
గమనిక: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం అని జీ మీడియా నిర్ధారించడం లేదు. ఇక్కడ ఇచ్చిన సమాచారం గ్రహగతులు, హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల్లో ఉన్న విసయాన్నే మేము ప్రస్తావించాము. మరింత విలువైన సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగంలోని నిపుణులైన పండితుల సంప్రదించండి.
