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Surya Grahan 2026: ఈ రోజు సూర్యగ్రహణం.. సమయం, సూతక కాలం పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

Surya Grahan 2026:ఆగస్టు 12, 2026న సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడనుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం గ్రహణం రాత్రి 9:04 గంటలకు ప్రారంభమై ఆగస్టు 13న తెల్లవారుజామున 4:25 గంటలకు ముగుస్తుంది. అయితే ఈ సూర్యగ్రహణం భారత్‌లో కనిపించదు. అందువల్ల భారత్‌లో సూతక కాలం వర్తించదని పలు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 12, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:59 AM IST
Surya Grahan 2026: ఈ రోజు సూర్యగ్రహణం.. సమయం, సూతక కాలం పూర్తి వివరాలు ఇవే..!
Image Credit: Surya Grahan 2026(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Surya Grahan 2026: ఈ రోజు సూర్యగ్రహణం.. సమయం, సూతక కాలం పూర్తి వివరాలు ఇవే..!
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