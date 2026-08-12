/Surya Grahan 2026: ఈ రోజు సూర్యగ్రహణం.. సమయం, సూతక కాలం పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

Surya Grahan 2026: 2026 సంవత్సరంలో రెండో, చివరి సూర్యగ్రహణం ఆగస్టు 12న ఏర్పడనుంది. ఈసారి ఏర్పడేది సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం. సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి ఒకే సరళిలోకి వచ్చినప్పుడు సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. చంద్రుడు సూర్యుడికి, భూమికి మధ్యకు రావడంతో సూర్యుడి కాంతి కొంతసేపు భూమికి చేరకుండా ఆగిపోతుంది. అయితే ఈసారి భారతీయులకు ఆ అద్భుత దృశ్యాన్ని నేరుగా చూసే అవకాశం లేదు.
సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు?
భారత కాలమానం ప్రకారం ఈ గ్రహణం ఆగస్టు 12 రాత్రి ప్రారంభమై ఆగస్టు 13 తెల్లవారుజామున వరకు కొనసాగుతుంది. అందుబాటులో ఉన్న ఖగోళ వివరాల ప్రకారం భారతదేశంలో గ్రహణం సుమారు రాత్రి 9:45 గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున 2:15 గంటల వరకు ఉండనుంది. అయితే ఆ సమయంలో భారత్లో సూర్యుడు అస్తమించి ఉంటాడు. అందుకే దేశంలో ఏ ప్రాంతం నుంచీ గ్రహణాన్ని ఆకాశంలో చూడలేం.
భారత్లో కనిపించదా?
అవును. 2026 ఆగస్టు 12న ఏర్పడే సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం భారత్లో కనిపించదు. నాసా ప్రకారం గ్రహణం ప్రధానంగా గ్రీన్లాండ్, ఐస్లాండ్, ఉత్తర రష్యా, స్పెయిన్ ప్రాంతాల్లో సంపూర్ణంగా కనిపిస్తుంది. పోర్చుగల్లోని కొంత భాగంలో కూడా సంపూర్ణ గ్రహణం కనిపిస్తుంది. యూరప్, కెనడా, అమెరికాలోని కొన్ని ప్రాంతాలు, వాయువ్య ఆఫ్రికాలో పాక్షిక గ్రహణం కనిపిస్తుంది.
సూతక కాలం ఉంటుందా?
సంప్రదాయ విశ్వాసాల ప్రకారం గ్రహణం కనిపించే ప్రాంతాల్లోనే సూతక కాలాన్ని పాటిస్తారు. భారత్లో ఈ గ్రహణం కనిపించకపోవడంతో ఇక్కడ సూతక కాలం వర్తించదని పలు జ్యోతిష్య వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అందువల్ల సాధారణంగా ఆహారం తీసుకోవడం, ఆలయాలకు వెళ్లడం వంటి పనులపై ప్రత్యేక ఆంక్షలు ఉండవని చెబుతున్నారు.
గ్రహణం సమయంలో ఏం చేయాలి?
శాస్త్రీయంగా గ్రహణం అనేది సహజమైన ఖగోళ సంఘటన మాత్రమే. దీనివల్ల భూకంపాలు, ప్రమాదాలు లేదా రాజకీయ మార్పులు తప్పనిసరిగా జరుగుతాయని చెప్పడానికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం మాత్రం గ్రహణానికి కొన్ని రాశులు, వ్యక్తులపై ప్రభావం ఉంటుందని చెబుతారు. ఇవి నమ్మకాలే తప్ప శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైన విషయాలు కావు.
గ్రహణం కనిపించే ప్రాంతాల్లో మాత్రం కళ్ల భద్రత చాలా ముఖ్యం. సాధారణ సన్గ్లాసెస్తో సూర్యుడిని నేరుగా చూడకూడదు. ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన సర్టిఫైడ్ సోలార్ వ్యూయింగ్ గ్లాసెస్ లేదా సరైన సౌర ఫిల్టర్ను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. భారత్లో మాత్రం ఈసారి గ్రహణం కనిపించదు.
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