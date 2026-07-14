Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /సూర్య, గురు, బుధ, చంద్రుల అద్భుత సంచారం.. ఈ రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం..!

సూర్య, గురు, బుధ, చంద్రుల అద్భుత సంచారం.. ఈ రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం..!

Surya Chandra Budha Guru Transit: చంద్ర సంచార సూర్య జాతకం బుధ గురుల కలయిక వలన  జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పలు మార్పులకు దోహంద చేయబోతుంది.  సూర్యుడిని గ్రహాలకు రాజుగా, చంద్రుడిని మనస్సుకు సూచికగా, బుధుడిని గ్రహాలకు యువరాజుగా పరిగణిస్తారు. ఒక రాశిలో రెండు లేదా మూడు గ్రహాలు కలిసినప్పుడు, ఒక సంయోగం ఏర్పడుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 15, 2026, 12:09 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:10 AM IST
సూర్య, గురు, బుధ, చంద్రుల అద్భుత సంచారం.. ఈ రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం..!
Image Credit: Navagraha (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సూర్య, గురు, బుధ, చంద్రుల అద్భుత సంచారం.. ఈ రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం..!
Surya gochar in rohini nakshatram7 min ago
2
England vs India16 min ago
3
Samantha Ruth Prabhu44 min ago
4
Marriageable Age for women1 hr ago
5
AISF1 hr ago