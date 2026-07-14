/సూర్య, గురు, బుధ, చంద్రుల అద్భుత సంచారం.. ఈ రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం..!

Graha Gocharam: చంద్రుడు పునర్వసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించాడు. ఈ నక్షత్రానికి గురు గ్రహాన్ని అధిపతిగా పరిగణిస్తారు, ఇందులో ఇప్పటికే సూర్యుడు, బుధుడు ఉన్నారు. గురు గ్రహం ఉన్న కర్కాటక రాశిలోకి చంద్రుడు కూడా ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఫలితంగా, సూర్యుడు, బుధుడు బుధాదిత్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తున్నారు. చంద్రుడు, గురు గ్రహం కలిసి గజకేసరి రాజయోగాన్ని ఏర్పరిచాయి. సూర్యుడు, చంద్రుడు, గురు, బుధుల సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుందో జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్న కథనం ప్రకారం..
సూర్యుడు, గురు, బుధ చ చంద్రుని సంచారం కేవలం లాభాలను మాత్రమే తీసుకురాబోతుంది. గురు గ్రహం యొక్క పునర్వసు నక్షత్రంలో సూర్యుడు, బుధ , చంద్రుని కలయిక వల్ల ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది? ఈ మూడు గ్రహాల కలయిక వల్ల మేష, సింహ, కన్య, ధనుస్సు రాశుల వారికి ప్రయోజనం కలబబోతుంది.
ఈ సమయంలో విద్యార్థులు మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. చదువుపై దృష్టి సారిస్తారు. కళారంగంలో ఉన్నవారికి ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన సమయంగా అని చెప్పాలి. ఒక యాత్రకు ప్రణాళిక వేయవచ్చు. ఎవరైనా ఒక శుభవార్తను పంచుకోవచ్చు. సామాజిక సంబంధాలు మెరుగుపతాయి. ఇంట్లోని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి.
కర్కాటక రాశిలో గురు, చంద్రుల కలయిక వల్ల ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది? జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్న దాని ప్రకారం.. కర్కాటక రాశిలో గురు, చంద్రుల కలయిక అత్యంత శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది, ఇది జకేసరి రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ కలయిక మేష, తుల, కర్కాటక, మిథున, మకర, కన్య, మీన, వృషభ, వృశ్చిక రాశుల వారికి ప్రయోజనం అందించబోతుంది.
గోచార ఫలితం..
ఈ గోచారం సమయంలో, మీరు అనుకోకుండా ఒక పెద్ద ఒప్పందాన్ని దక్కించుకోవచ్చు. మీరు స్నేహితులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపే అవకాశాలున్నాయి. మీ కెరీర్లో మీ శక్తి, కృషి ప్రకాశిస్తాయి. సమాజంలో మీ గౌరవం, ఆత్మగౌరవం బలపడతాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ముందుకు సాగవచ్చు.
Disclaimer (గమనిక): ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారంపై గ్రహ గతుల ఆధారం ఇవ్వబడింది. ఇది పూర్తిగా నిజమైనా.. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. సరైన సమాచారం కోసం దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
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