  Surya Sancharam 2026: సూర్యుడి సంచారంతో ఈ 4 రాశుల వారికి దశ, దిశ మారబోతుంది..! మీరున్నారా..!

Surya Sancharam 2026: సూర్యుడి సంచారంతో ఈ 4 రాశుల వారికి దశ, దిశ మారబోతుంది..! మీరున్నారా..!

Surya Sancharam 2026: నెల రోజుల వ్యవధిలో సూర్యుడు మూడు సార్లు నక్షత్ర మార్పుతో పాటు రాశి మార్పు చేయబోతున్నాడు.  ఈ సమయంలో ఈ నాలుగు రాశుల వారు పేదలు కూడా కోటీశ్వరులు అయ్యే సమయం ఆసన్నమైంది.ఫిబ్రవరి నెలలో సూర్యుడు మూడు సార్లు సంచరిస్తాడు. దీని కారణంగా 4 రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 25, 2026, 07:05 AM IST

Surya Sancharam 2026: సూర్యుడి సంచారంతో ఈ 4 రాశుల వారికి దశ, దిశ మారబోతుంది..! మీరున్నారా..!

Surya Sancharam Effce 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల రాజు సూర్యుడు ఫిబ్రవరి నెలలో మూడుసార్లు తన గమనాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. మొదట, ఫిబ్రవరి 6న, అతను ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 13న, అతను మకరం నుండి కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.ఫిబ్రవరి 19న, అతను శతభిష నక్షత్రంలోకి అడుగుపెడతాడు.  సూర్యుడు ఒకే నెలలో మూడుసార్లు స్థానాలను మార్చడంతో, కొన్ని రాశులకు స్వర్ణయుగం ప్రారంభమం కాబోతుంది. అంతేకాకుండా, ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. 

సూర్య సంచారము సమయంలో మేష రాశి వారు  మంచి ఫలితాలను అందుకోబోతున్నారు.  ఈ కాలంలో, మీ ధైర్యంతో పాటు ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు పొందే అవకాశం ఉంది.మీ పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. రాజకీయాల్లో ఉన్న వారికి ఉన్నత పదవులు లభిస్తాయి. వ్యాపారులు ఊహించని లాభాలను అందుకుంటారు. . ఈ కాలంలో మీరు విదేశాలకు ప్రయాణం చేయవచ్చు. 

సూర్యుని సంచారము వలన సింహ రాశి వారికి అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ రాశి వారికి సూర్యుడు అధిపతి కాబట్టి, రెట్టింపు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఈ కాలంలో మీ విశ్వాసం పెరుగుతుంది.రాజకీయాల్లో ఉన్నవారు ప్రజాదరణ పొందుతారు. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు ముఖ్యమైన ఒప్పందాల నుండి మంచి ఫలితాలను సాధిస్తారు. ఈ కాలంలో పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. ఈ రోజు మీరు ఏదైనా వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ కాలంలో మీ కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి.

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

సూర్యుని సంచారము సమయంలో ధనుస్సు రాశి వారికి మూడు రెట్లు ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశం ఉంది. మీకు కొత్త ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి. మీ పెండింగ్‌లో ఉన్న డబ్బు తిరిగి ఇవ్వబడుతుంది.ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు లభించవచ్చు. సమాజంలో మీకు గౌరవం లభిస్తుంది. మీ పెట్టుబడులపై మీకు మంచి రాబడి లభిస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీకు కొత్త ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి.

ఫిబ్రవరి నెలలో సూర్యుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఈ కాలంలో మీ వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది. మీకు సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది.మీ నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యాలు మెరుగుపడతాయి. వ్యాపార భాగస్వాములతో మీ సంబంధాలు బలపడతాయి. ఈ కాలంలో మీరు కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించే అవకాశం పుష్కలంగా  ఉంది. ఇది భవిష్యత్తులో గణనీయమైన ప్రయోజనాలను తెస్తుంది.

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం కూడా సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు పంచాంగాలు, హిందూ మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది.  దీనిని జీ న్యూస్ కూడా ఈ వార్తను  ధృవీకరించడం లేదు. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

