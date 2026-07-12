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సువర్ణ త్రికోణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. రాబోయే 6 నెలలు ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేదు..

Suvarna Trikona Rajayogam 2026: సువర్ణ త్రికోణ రాజయోగం ప్రభావంతో రాబోయే కొన్ని నెలల పాటు ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 12, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:30 AM IST
సువర్ణ త్రికోణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. రాబోయే 6 నెలలు ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేదు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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సువర్ణ త్రికోణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. రాబోయే 6 నెలలు ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేదు..
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