  Mahashivratri 2026: శివరాత్రికి చిలగడ దుంపలకు మధ్య లింక్​ ఏంటో తెలుసా..?.. అసలు విషయం ఇదే.!.

Mahashivratri 2026: శివరాత్రికి చిలగడ దుంపలకు మధ్య లింక్​ ఏంటో తెలుసా..?.. అసలు విషయం ఇదే.!.

Sweet potato during Mahashivaratri 2026: చాలా మంది మహా శివరాత్రి పర్వదినం నేపథ్యంలో ఉపవాసం ఉంటారు. ఈ ఉపవాసంను కూడా చాలా నియమంగా చేస్తారు. మనం శివరాత్రిని ఈసారి ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ ఆదివారం రోజున జరుపుకుంటున్నాం.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 9, 2026, 07:58 PM IST
  • శివరాత్రి ఉత్సవాలు..
Mahashivratri 2026: శివరాత్రికి చిలగడ దుంపలకు మధ్య లింక్​ ఏంటో తెలుసా..?.. అసలు విషయం ఇదే.!.

Sweet potato Eating benefits during mahashivratri: హిందువులంతా మహాశివరాత్రిని ఎంతో భక్తి భావనలతో జరుపుకుంటారు. ఫిబ్రవరి 15 వ తేదీ ఆదివారం రోజున ఈసారి మనం ఈసారి శివరాత్రిని జరుపుకుంటున్నాం. మహా శివరాత్రి అనగానే చాలా మంది రోజంతా ఉపవాసం, జాగరణ చేస్తారు. ఇవి కాకుండా కైలాసం ఆటను కూడా ఆడతారు. ఈ రోజున ఎన్నిసార్లు పాము కాటుకు గురై కిందకు వెళ్లిన మంచిదే అంటారు. దీని వల్ల మనదోషాలు పోతాయని చాలా మంది నమ్ముతారు. మహాశివరాత్రికి చాలా మంది ఉపవాసాలు ఉంటారు. అభిషేకాలు చేసుకుంటారు. అర్దరాత్రి లింగోద్బవం సమయంలో కూడా అభిషేకాలు చేసుకుంటారు.  ఈ క్రమంలో ఉపవాసం ఉన్న  వారంతా   చిలకడ దుంపల్ని తింటారు. దీన్ని ఆయా ప్రాంతాల్లో వీటిని రత్నపురిగడ్డలు అని కూడా పిలుస్తారు. రత్నపురిగడ్డలు  శివరాత్రి సమయంలో ఎక్కువగా మార్కెట్ లోకి అమ్మకానికి వస్తాయి.

వీటిలో అనేక పోషకాలు ఉంటాయి.  రత్నపురిగడ్డులు శరీరంను తొందరగా అలసి పోకుండా చేయడంతో ఉపయోగపడుతుంది. నిద్రలేమిని కూడా ఇది దూరం చేస్తుంది. అందుకే రత్నపురి గడ్డలు తిని చాలా మంది ఉపవాసాలు ఉంటారు. పూర్వకాలంలో కందమూలాలు, ఈ రత్నపురి గడ్డలను మునులు, తప్పస్సులు చేసేవారు తిని ఉండేవారని చెప్తారు. ఇంకా పూర్తిగా ఉపవాసం ఉండలేని వారు రత్నపురి గడ్డల్ని తిని ఉపవాసం ఉండవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.

రత్నపురి గడ్డలకు ఆ మినహయింపు ఉందని చెబుతారు. రత్నపురి గడ్డల్ని కేవలం శివరాత్రి సమయంలోనే కాకుండా ఇతర సమయాల్లో వీటిని ఇంట్లో కర్రలు కాల్చి దానిలో వేసి తినవచ్చు.  మరికొంత మంది కుక్కర్ లో వేసి  వేడి అయ్యాక ఆ తర్వాత బైటకు తీసి చక్కెర వేసుకుని తింటారు. దీనివల్ల రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

Read more: Vastu Tips: స్నానం చేసేనీళ్లలో ఇది చిటికెడు వేసుకొండి.!. మీ జీవితంలో ఊహించని శుభయోగాలు.!.

అనేక రకాల విటమిన్లు, మినరల్స్ లు శరీరంకు అందుబాటులోకి వస్తాయి.  ముఖ్యంగా బీటా కెరొటిన్, విటమిన్‌ ఎ, సి, ఈ, మొదలైనవి దీనిలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. దుంప తినడం వల్ల జలుబు,దగ్గు వంటి అనారోగ్య సమస్యలుదూరమౌతాయి. అందుకు శివరాత్రి వేళ చాలా మంది శరీరకం యాక్టివ్గా ఉండేందుకు, అన్నంకు ప్రత్యామ్నాయంగా రత్నపురి గడ్డల్ని తిని ఉపవాసం ఉంటారు. 

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Mahashivratri 2026Sweet Potatomaha shivratri festivalsweet potato usesSweet potato facts

