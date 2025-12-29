Goddess Lakshmi: ఈ 10 పద్ధతులు పాటిస్తే లక్ష్మీ దేవి మీ ఇంటి తలుపు తడుతుంది

Goddess Lakshmi Devi: ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం విస్తృతమైనది. ప్రతి మతం మానవ జీవితం మంచి కోరుకుంటుంది. శ్రేష్టమైన జీవితం పొందాలని సూచిస్తూ అనేక కథలు, పురాణాలు, ఇతిహాసాలు చెబుతున్నాయి. హిందూ మతంలో కోట్లాది మంది దేవుళ్లు ఉండగా.. ఒక్కో దేవుడిగా ఒక్కో ప్రత్యేకత.. ఒక్కో కథ ఉంది. దేవుళ్లందరిలో అందరికీ ఇష్టమైన వారు లక్ష్మీ దేవి. లక్ష్మీ దేవత ప్రసన్నం కోసం హిందూవులు ఎన్నో పూజలు, వ్రతాలు చేస్తుంటారు. అయితే లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం కోసం ఏమేం పూజలు చేయాలో అన్నీ చేస్తుంటారు. ఒక్క పూజలే కాకుండా మన అలవాట్లు.. కట్టుబాట్లు కూడా మారితే లక్ష్మీ దేవి మనల్నే అంటిపెట్టుకుని ఉంటుందని పెద్దలు చెబుతారు.
లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన కొన్ని అలవాట్లు మనలో ఉండాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. సద్గుణాలు కలిగిన వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం ఉంటుందని.. వారి ఇంటి తలుపు తడుతుందని చెబుతున్నారు. లక్ష్మీదేవి ఇష్టపడి నిలుచు స్థానాలు కొన్ని ఉన్నాయి.
లక్ష్మీదేవి ఇష్టపడి నిలిచే స్థానాలు
గురుభక్తికలవారు: విద్య నేర్పిన గురువులపై గౌరవం చూపేవారు. ఏ రంగమైనా సరే తమ ఉన్నతికి సహాయపడిన వారిని గుర్తుంచుకోవాలి
మాతాపితరులను పూజించేవారు: తల్లిదండ్రులను సక్రమంగా చూసుకుంటూ వారి యోగాక్షేమాలు తెలుసుకుంటున్న వారు. అంటే తల్లిదండ్రులకు ప్రేమ, గౌరవం ఇచ్చేవారు.
దేవతలను పూజించేవారు: దేవతారాధన చేస్తుండాలి. ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో ఉంటే లక్ష్మీ దేవి కరుణ ఉంటుంది.
సత్యం చెప్పేవారు: ఎప్పుడైనా కూడా సత్యం పలికేవారికి లక్ష్మీ దేవి ఉంటుందని ఇతిహాసాలు చెబుతున్నాయి. అబద్ధాలు చెప్పకుంబా నిజాలు చెప్పేవారిని లక్ష్మీదేవి ఇష్టపడుతుంది.
దానగుణం కలిగినవారు: మానవత్వం కలిగిన వారి వద్ద లక్ష్మీ నిలిచి ఉంటుంది. మానవత్వం కలిగి ఉండాలి. పేదలు, అన్నార్తులను ఆదుకుంటూ ఉండాలి.
పరుల ధనాన్ని కోరనివారు: ఇది జీవితంలో ఆచరించాల్సిన గొప్ప సూత్రం. ఇతరుల సొమ్ము, ధనం ఆశించరాదు. దీనిని మోసం.. ద్రోహం కిందకు వస్తుంది. ఇలాంటి అవలక్షణం ఉంటే లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడూ రాదు.
పరస్త్రీని వాంఛించనివారు: వైవావిహక జీవితాన్ని చక్కగా ఉండాలి. ఇతర స్త్రీలతో సంబంధాలు నెరిపేవారిని లక్ష్మీదేవి ఇష్టపడదు.
బ్రాహ్మణులంటే ఇష్టపడేవారు: భగవంతుడికి భక్తుడికి మధ్య ఉండే బ్రాహ్మణుడిని గౌరవించాలి. పూజాధికాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు చేసే బ్రహ్మోణోత్తములను గౌరవించి వారిని ఇష్టపడాలి.
పగలు నిద్రపోనివారు: పగటి పూట నిద్ర చేటు. పగలు నిద్రించేవారికి లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం ఉండదు.
అతిథులకు మర్యాద: అతిథి దేవోభవ సూత్రం పాటిస్తే లక్ష్మీ దేవి నిలిచి ఉంటుంది. అతిథులకు ముందు ఆహారం పెట్టిన తర్వాత భుజించేవారిని లక్ష్మీదేవి ఇష్టపడుతుంది.
పైన పేర్కొన్న అలవాట్లు, పద్ధతులు ఉన్న వారికి లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం లభించే అవకాశం ఉంది. పైన చెప్పిన అంశాలు లక్ష్మీదేవి కోసం కాకున్నా ఉత్తమ, ఆదర్శ జీవితం పొందాలనుకునేవారు పై పద్ధతులు పాటిస్తే చాలా మంచిది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పొందడమే కాకుండా అందరూ మిమ్మల్నే ఇష్టపడతారు.
