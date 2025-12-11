Marriage Horoscope: 2026 సంవత్సరంలో ఈ 5 రాశుల వారికి పక్కా పెళ్లి జరిగి తీరుతుంది..!

Marriage Horoscope 2026: అందరూ 2026 సంవత్సరాన్ని స్వాగతించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. రాబోయే ఏడాది ఏ రకమైన అవకాశాలు, మార్పులు తీసుకువస్తుందో తెలుసుకోవాలని చాలా మంది ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఈ సంవత్సరం ఎన్నో గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకుంటాయి. ఇది శుభకరమైన యోగాలను ఏర్పరుస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రేమ, సంబంధాలు, సంతోషం, ధనం, విలాసవంతమైన జీవితాన్ని సూచించే శుక్రుడు ఈ ఏడాది అనేకసార్లు తన గ్రహ స్థానాన్ని మారుస్తాడు. జాతకంలో ఈ గ్రహం బలంగా ఉంటే, చాలా కాలం నుంచి వివాహానికి ఎదురుచూస్తున్నవారికి పెళ్లి జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏ రాశులవారికి వివాహ యోగం ఏర్పడుతుందో చూద్దాం.
1. మేష రాశి
మేష రాశి వారికి 2026 సంవత్సరంలో వివాహ అవకాశాలు చాలా బాగుంటాయి. శుక్రుడు జాతకంలో మంచి స్థానాల్లో తిరుగుతుండటం వల్ల ఈ యోగం మరింత బలపడుతుంది. జనవరి నెలలో శుక్రుడు తొమ్మిదవ ఇంట్లో ఉంటాడు. తర్వాత మార్చి 2న మీన రాశిలోకి వస్తాడు. జ్యోతిష్యం ప్రకారం మార్చి నెల అవివాహితులకు శుభకరంగా ఉంటుంది. కోరిన భాగస్వామిని పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. విద్యావంతుడు మరియు సద్గుణాలతో కూడిన తెలివైన భాగస్వామిని వివాహం చేసుకునే లాభం కలుగుతుంది. పెళ్లి విషయాల్లో మంచి వార్తలు వినడం జరుగుతుంది.
2. వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి 2026 సంవత్సరం అనేక శుభాలు మరియు అవకాశాలను తీసుకువస్తుంది. కొత్త సంవత్సరంలో పెళ్లి జరిగే మంచి అవకాశం కలుగుతుంది. మార్చి 26న శుక్రుడు మేష రాశిలోకి వస్తాడు. ఈ గ్రహ స్థానం జీవితంలో పెద్ద మార్పులు తీసుకువస్తుంది. తల్లిదండ్రులు చాలా కాలం నుంచి కోరుకునే పెళ్లి కల నెరవేరే సమయం ఇది. మీ కోరికలు సైతం త్వరగా నెరవేరతాయి. శుక్రుడు మీ ఇబ్బందులకు స్పందిస్తూ సహాయం చేస్తాడు. ఈ రాశి వారికి వివాహ యోగం చాలా బలంగా ఉంటుంది.
3. కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారి జీవితంలో కొత్త సంవత్సరం కొత్త ఆనందాలు మరియు మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఒంటరిగా గడిపే రోజులు ఈ ఏడాదితో సమాప్తి కలుగుతాయి. మీకు ఇష్టమైన మరియు మనసుకు నచ్చే భాగస్వామిని కనుగొనే మంచి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఏప్రిల్ 19న శుక్రుడు వృషభ రాశిలోకి వస్తాడు. ఈ గ్రహ చలనం కర్కాటక రాశి జన్మించిన వారికి వివాహ యోగాన్ని బలపరుస్తుంది. మీరు ప్రేమలో పడిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకునే లాభం కలుగుతుంది.
4. తుల రాశి
తుల రాశి వారికి మార్చి 26, 2026న శుక్రుడు.. మేష రాశిలోకి వస్తాడు. ఇది తుల రాశికి ఏడవ ఇల్లు అయినందున శుక్ర సంచారం చాలా మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది మరియు గట్టి ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఈ కాలంలో అదృష్టం బాగుంటుంది. ధనవంతుడు మరియు తెలివైన భాగస్వామిని వివాహం చేసుకునే మంచి అవకాశం కలుగుతుంది. మీతో మరియు మీ కుటుంబంతో బాగా సరిపోతూ ఉండే జీవితసఖిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు.
5. మకర రాశి
మకర రాశి వారి అదృష్టం 2026 సంవత్సరంలో పూర్తి శక్తితో పని చేస్తుంది. ఒంటరిగా ఉన్నవారికి పెళ్లి అవకాశాలు చాలా బాగుంటాయి. మార్చి 26న శుక్రుడు మేష రాశిలోకి వస్తాడు. ఇది మీ జాతకంలో అద్భుతమైన స్థానం కాబట్టి మార్చి నెలలో వివాహ యోగం మరింత దగ్గరవుతుంది. మీరు చేసిన అన్ని పెళ్లి ప్రయత్నాలు సక్సెస్ అవుతాయి. చాలా కాలం నుంచి కొనసాగుతున్న ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. శుక్రుడి ప్రత్యేక ఆశీర్వాదం వల్ల త్వరలోనే అదృష్టవంతులు అవుతారు. మీ కోరికల ప్రకారం ఉన్న భాగస్వామిని పెళ్లి చేసుకునే మంచి లాభం కలుగుతుంది.
