English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Marriage Horoscope: 2026 సంవత్సరంలో ఈ 5 రాశుల వారికి పక్కా పెళ్లి జరిగి తీరుతుంది..!

Marriage Horoscope: 2026 సంవత్సరంలో ఈ 5 రాశుల వారికి పక్కా పెళ్లి జరిగి తీరుతుంది..!

Marriage Horoscope: మరికొన్ని రోజుల్లో కొత్త సంవత్సరం రాబోతుంది. 2026 ఏ రకంగా ఉండబోతుందని చాలా మంది ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే కొత్త సంవత్సరంలో కొన్ని రాశుల వారికి పెళ్లి యోగం బాగా రాసి పెట్టి ఉంది. ఇక ఎప్పటి నుంచో పెళ్లి కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి.. ఈ 2026 బాగా కలిసొస్తుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 11, 2025, 06:07 PM IST

Trending Photos

Year Ender 2025: ఇడ్లీ ఇరగదీసింది.. ఉగాది పచ్చడికి జనం పట్టం.. పొంగల్‎కు సాటే లేదు.. 2025లో జనం ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసిన వంటకాలివే..!!
6
year ender
Year Ender 2025: ఇడ్లీ ఇరగదీసింది.. ఉగాది పచ్చడికి జనం పట్టం.. పొంగల్‎కు సాటే లేదు.. 2025లో జనం ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసిన వంటకాలివే..!!
BSNL Recharge Plan: రూ. 9 కే స్టూడెంట్స్ కోసం BSNL లెర్నర్స్ ప్లాన్‌.. ఫ్రీ కాల్స్‌తో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్.. కేవలం 2 రోజులే ఛాన్స్..!
5
BSNL Learners Plan
BSNL Recharge Plan: రూ. 9 కే స్టూడెంట్స్ కోసం BSNL లెర్నర్స్ ప్లాన్‌.. ఫ్రీ కాల్స్‌తో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్.. కేవలం 2 రోజులే ఛాన్స్..!
Ind Vs SA T20 Playing 11: గౌతమ్ గంభీర్‌ తీరు మార్చుకుంటాడా..? రెండో టీ20 మ్యాచ్‌కు తుది జట్టు ఇదే..!
7
Ind vs SA
Ind Vs SA T20 Playing 11: గౌతమ్ గంభీర్‌ తీరు మార్చుకుంటాడా..? రెండో టీ20 మ్యాచ్‌కు తుది జట్టు ఇదే..!
Samantha: సమంత నాగచైతన్యని చీట్ చేసిందా అందుకే విడాకులు తీసుకున్నారా..? అసలు నిజం ఇదే..!
5
samantha
Samantha: సమంత నాగచైతన్యని చీట్ చేసిందా అందుకే విడాకులు తీసుకున్నారా..? అసలు నిజం ఇదే..!
Marriage Horoscope: 2026 సంవత్సరంలో ఈ 5 రాశుల వారికి పక్కా పెళ్లి జరిగి తీరుతుంది..!

Marriage Horoscope 2026: అందరూ 2026 సంవత్సరాన్ని స్వాగతించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. రాబోయే ఏడాది ఏ రకమైన అవకాశాలు, మార్పులు తీసుకువస్తుందో తెలుసుకోవాలని చాలా మంది ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఈ సంవత్సరం ఎన్నో గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకుంటాయి. ఇది శుభకరమైన యోగాలను ఏర్పరుస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రేమ, సంబంధాలు, సంతోషం, ధనం, విలాసవంతమైన జీవితాన్ని సూచించే శుక్రుడు ఈ ఏడాది అనేకసార్లు తన గ్రహ స్థానాన్ని మారుస్తాడు. జాతకంలో ఈ గ్రహం బలంగా ఉంటే, చాలా కాలం నుంచి వివాహానికి ఎదురుచూస్తున్నవారికి పెళ్లి జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏ రాశులవారికి వివాహ యోగం ఏర్పడుతుందో చూద్దాం.

Add Zee News as a Preferred Source

1. మేష రాశి 
మేష రాశి వారికి 2026 సంవత్సరంలో వివాహ అవకాశాలు చాలా బాగుంటాయి. శుక్రుడు జాతకంలో మంచి స్థానాల్లో తిరుగుతుండటం వల్ల ఈ యోగం మరింత బలపడుతుంది. జనవరి నెలలో శుక్రుడు తొమ్మిదవ ఇంట్లో ఉంటాడు. తర్వాత మార్చి 2న మీన రాశిలోకి వస్తాడు. జ్యోతిష్యం ప్రకారం మార్చి నెల అవివాహితులకు శుభకరంగా ఉంటుంది. కోరిన భాగస్వామిని పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. విద్యావంతుడు మరియు సద్గుణాలతో కూడిన తెలివైన భాగస్వామిని వివాహం చేసుకునే లాభం కలుగుతుంది. పెళ్లి విషయాల్లో మంచి వార్తలు వినడం జరుగుతుంది.

2. వృషభ రాశి 
వృషభ రాశి వారికి 2026 సంవత్సరం అనేక శుభాలు మరియు అవకాశాలను తీసుకువస్తుంది. కొత్త సంవత్సరంలో పెళ్లి జరిగే మంచి అవకాశం కలుగుతుంది. మార్చి 26న శుక్రుడు మేష రాశిలోకి వస్తాడు. ఈ గ్రహ స్థానం జీవితంలో పెద్ద మార్పులు తీసుకువస్తుంది. తల్లిదండ్రులు చాలా కాలం నుంచి కోరుకునే పెళ్లి కల నెరవేరే సమయం ఇది. మీ కోరికలు సైతం త్వరగా నెరవేరతాయి. శుక్రుడు మీ ఇబ్బందులకు స్పందిస్తూ సహాయం చేస్తాడు. ఈ రాశి వారికి వివాహ యోగం చాలా బలంగా ఉంటుంది.

3. కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశి వారి జీవితంలో కొత్త సంవత్సరం కొత్త ఆనందాలు మరియు మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఒంటరిగా గడిపే రోజులు ఈ ఏడాదితో సమాప్తి కలుగుతాయి. మీకు ఇష్టమైన మరియు మనసుకు నచ్చే భాగస్వామిని కనుగొనే మంచి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఏప్రిల్ 19న శుక్రుడు వృషభ రాశిలోకి వస్తాడు. ఈ గ్రహ చలనం కర్కాటక రాశి జన్మించిన వారికి వివాహ యోగాన్ని బలపరుస్తుంది. మీరు ప్రేమలో పడిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకునే లాభం కలుగుతుంది.

4. తుల రాశి 
తుల రాశి వారికి మార్చి 26, 2026న శుక్రుడు.. మేష రాశిలోకి వస్తాడు. ఇది తుల రాశికి ఏడవ ఇల్లు అయినందున శుక్ర సంచారం చాలా మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది మరియు గట్టి ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఈ కాలంలో అదృష్టం బాగుంటుంది. ధనవంతుడు మరియు తెలివైన భాగస్వామిని వివాహం చేసుకునే మంచి అవకాశం కలుగుతుంది. మీతో మరియు మీ కుటుంబంతో బాగా సరిపోతూ ఉండే జీవితసఖిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు.

5. మకర రాశి 
మకర రాశి వారి అదృష్టం 2026 సంవత్సరంలో పూర్తి శక్తితో పని చేస్తుంది. ఒంటరిగా ఉన్నవారికి పెళ్లి అవకాశాలు చాలా బాగుంటాయి. మార్చి 26న శుక్రుడు మేష రాశిలోకి వస్తాడు. ఇది మీ జాతకంలో అద్భుతమైన స్థానం కాబట్టి మార్చి నెలలో వివాహ యోగం మరింత దగ్గరవుతుంది. మీరు చేసిన అన్ని పెళ్లి ప్రయత్నాలు సక్సెస్ అవుతాయి. చాలా కాలం నుంచి కొనసాగుతున్న ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. శుక్రుడి ప్రత్యేక ఆశీర్వాదం వల్ల త్వరలోనే అదృష్టవంతులు అవుతారు. మీ కోరికల ప్రకారం ఉన్న భాగస్వామిని పెళ్లి చేసుకునే మంచి లాభం కలుగుతుంది.

Also Read: Horoscope: 2026 ఏడాది 4 రాజయోగాలు.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు.. అదృష్టం పట్టబోతోంది!

Also Read: Ap Govt: ఏపీ ప్రజలకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. విద్యుత్ ఛార్జీలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Marriage Horoscope 2026Marriage horoscopeMarriageAries ZodiacTaurus Zodiac

Trending News