Lucky Zodiac Signs: జూన్ 29 వరకు ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేదు.. ధనవర్షం ఖాయం!

Astrology Predictions May-June 2026: బుధాదిత్య, మంగళాదిత్య రాజయోగాల ప్రభావంతో జూన్ 29 వరకు ఈ కింది రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : May 4, 2026, 04:59 PM IST

Astrology Predictions May-June 2026 Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. దాదాపు 60 రోజుల తర్వాత పలు గ్రహాలు అద్భుతమైన మార్పులు చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా మే 2 నుంచి ప్రారంభమై జూన్ 29 వరకు అద్భుతమైన కాలం కొనసాగబోతోంది. ఈ సమయం కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా మారబోతోంది. ముఖ్యంగా సూర్యుడు, అంగారకుడితో బుధుడు కలయిక జరపడం వల్ల ఆయా రాశులవారికి చాలా బాగుంటుంది. అలాగే ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య, మంగళాదిత్య రాజయోగాలు కూడా ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఈ సమయంలో శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహం కూడా లభించి.. ఆయా రాశులవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కూడా చేకూరుతాయి. అంతేకాకుండా ఐదు రాశులవారికి ఆర్థికంగా కూడా మేలు జరుగుతుంది. 

ఈ రాశులవారికి అంతా శుభం..
మేష రాశి
శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహం వల్ల మేష రాశివారికి కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా నిరుద్యోగులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఈ సమయంలో బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. పాత బాకీల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా లభిస్తాయి.

వృషభ రాశి
ఈ సమయంలో ఏర్పడే బుధాదిత్య, మంగళాదిత్య రాజయోగాల ప్రభావంతో వృషభ రాశివారికి సువర్ణ అవకాశంగా మారుతుంది. అలాగే గురు గ్రహం ప్రభావంతో తండ్రి నుంచి భారీ మొత్తంలో ఆస్తులు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు వివాహాలు కానివారికి ఈ సమయంలో మంచి మంచి పెళ్లి సంబంధాలు కూడా వస్తాయి. అలాగే సమాజంలో గౌరవం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.

సింహ రాశి
సింహ రాశివారికి పరిపాలన, రాజకీయ రంగాల్లో ఉన్న వారికి ఇది చాలా అద్భుతమైన సమయంగా మారుతుంది. అంతేకాకుండా పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా.. అధికార బలంతో శత్రువులపై ఊహించని విజయాలు కూడా సాధించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం కూడా కలుగుతుంది. 

తుల రాశి
బుధాదిత్య, మంగళాదిత్య రాజయోగాల ఎఫెక్ట్‌తో వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూలమైన ఫలితాలు కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒంటరిగా ఉన్నవారికి జీవితంలో కొత్త జీవిత భాగస్వామి పరిచయం కూడా అవుతుంది. 

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

AstrologyHoroscope May 2026Zodiac signsBudhaditya RajayogaMangaladitya Rajayoga

