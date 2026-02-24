English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • March Zodiac Sign 2026: మార్చి నెలలో ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో మహా అద్భుతం.. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి బంపర్ జాక్పాట్!

March Zodiac Sign 2026: మార్చి నెలలో ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో మహా అద్భుతం.. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి బంపర్ జాక్పాట్!

March Lucky Zodiac Sign 2026: మార్చి నెలలో కొన్ని ప్రధాన గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారంతో పాటు రాశి సంచారం చేయబోతున్నాయి. దీంతో ఆయారాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కెరీపరంగా ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అవేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 24, 2026, 10:40 AM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ మంగళవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం -వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Gold Rate Today
Gold Rate Today: ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ మంగళవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం -వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Srisailam Temple: మల్లన్న భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. శ్రీశైలంలో ఆరోజున ఆలయం మూసివేత, ఆర్జిత సేవలు రద్దు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?
6
Srisailam temple
Srisailam Temple: మల్లన్న భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. శ్రీశైలంలో ఆరోజున ఆలయం మూసివేత, ఆర్జిత సేవలు రద్దు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?
Not Losing Weight: మీరు ప్రతిరోజూ జిమ్‌కు వెళ్తున్నా బరువు తగ్గడం లేదా..? కారణమేమిటంటే..?
5
Not Losing Weight After Gym
Not Losing Weight: మీరు ప్రతిరోజూ జిమ్‌కు వెళ్తున్నా బరువు తగ్గడం లేదా..? కారణమేమిటంటే..?
Gold Rate: ఆ కారణంతోనే బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయి.. గోల్డ్ రేట్స్ పై నిర్మలా సీతారామన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!!
6
nirmala sitharaman gold prices
Gold Rate: ఆ కారణంతోనే బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయి.. గోల్డ్ రేట్స్ పై నిర్మలా సీతారామన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!!
March Zodiac Sign 2026: మార్చి నెలలో ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో మహా అద్భుతం.. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి బంపర్ జాక్పాట్!

March Lucky Zodiac Sign 2026 Telugu: మార్చి నెల ప్రారంభం కావడానికి ఇంకా కొన్ని రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉంది.. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, రాబోయే మార్చి నెల చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మార్చి రెండవ తేదీ నుంచి 5వ తేదీ మధ్య అనేక ప్రధాన గ్రహాలు నక్షత్ర మార్పులతో పాటు రాశి సంచారాలు జరుపుతాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రధాన గ్రహాలు ఈ సమయంలో కదలికలు జరపడం విశేషం..మార్చి రెండున శుక్రుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.. ఆ తర్వాత మూడో తేదీన కుజుడు శతభిషా నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాడు.. ఆ తర్వాతిరోజే శుక్రుడు మళ్ళీ ఉత్తరాభాద్ర పాద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇలా మార్చి ఐదున సూర్యుడు పూర్వభాద్ర పాద నక్షత్రంలోకి, మార్చి ఐదున సూర్యుడు అదే నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాయి. ఈ సమయంలో అనేక గ్రహాలు సంచారం చేయడం కారణంగా.. కొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రాశులవారికి లాభాలే లాభాలు:
మిథున రాశి 
మిధున రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా గణనీయమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కొత్త బాధ్యతలు లభించడమే కాకుండా.. కష్టపడి పనులు చేసే వారికి అద్భుతమైన ప్రశంసలు లభిస్తాయి. అలాగే ఈ సమయంలో బహుమతులు కూడా పొందవచ్చు.

సింహరాశి 
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపారాలు రెండింటిలోనూ పురోగతి సాధించే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే కోపంగా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం చాలా మంచిది. జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు ఎదురైనప్పటికీ.. కొన్ని రకాల మేలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

తులారాశి 
తులారాశి లో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఊహించని విజయాలు కలగడమే కాకుండా.. కెరీర్ పరంగా స్థిరత్వం చాలా వరకు పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా నిలిచిపోయిన పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. ఇంటర్వ్యూ లేదా పరీక్షల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడడమే కాకుండా.. నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు.

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఆర్థికంగా చాలా వరకు బలం పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారాల్లో అడ్డంకులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. కొత్త అవకాశాలు లభించడమే కాకుండా.. పదోన్నతులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. కొత్త కొత్త బాధ్యతలను పొంది జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. 

మకర రాశి 
మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా పదోన్నతులకు సంబంధించిన విషయాల్లో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వీరికి ఆర్థిక పరిస్థితులు బలంగా మారుతాయి. జీవితం మరింత సమతుల్యంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కెరీర్ పరంగా అనుకుంటున్న పనులు కూడా చేయగలుగుతారు.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

March 2026 HoroscopeHoroscope TeluguMarch 2026 Horoscope News2026 Horoscope News

Trending News