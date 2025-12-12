English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Birth Stars: ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టినవారికి 2026లో జాక్‌పాట్ తగలబోతుంది.. మరి మీ నక్షత్రం ఉందా చూసుకోండి..!

Birth Stars: ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టినవారికి 2026లో జాక్‌పాట్ తగలబోతుంది.. మరి మీ నక్షత్రం ఉందా చూసుకోండి..!

Birth Stars 2026: రాబోయే 2026 కొత్త ఏడాదిలో మీ నక్షత్రాల ఆధారంగా.. మీకు ఆ సంవత్సరమంతా ఎలా గడుస్తుందో తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా అయితే కొన్ని నక్షత్రాల్లో పుట్టిన వారికి 2026 అద్భుతంగా ఉండనుంది. కొత్త సంవత్సరంలో వారి ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తీరి, కెరీర్‌లోనూ ఉన్నత స్థాయికి వెళతారు. మరి ఆ నక్షత్రాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 12, 2025, 09:38 PM IST

Birth Stars: ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టినవారికి 2026లో జాక్‌పాట్ తగలబోతుంది.. మరి మీ నక్షత్రం ఉందా చూసుకోండి..!

Birth Stars Will Experience Major Success In 2026: రాబోయే 2026 కొత్త ఏడాదిలో మీ నక్షత్రాల ఆధారంగా.. మీకు ఆ సంవత్సరమంతా ఎలా గడుస్తుందో తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా అయితే కొన్ని నక్షత్రాల్లో పుట్టిన వారికి 2026 అద్భుతంగా ఉండనుంది. కొత్త సంవత్సరంలో వారి ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తీరి, కెరీర్‌లోనూ ఉన్నత స్థాయికి వెళతారు. మరి ఆ నక్షత్రాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

1. అశ్వినీ నక్షత్రం
అశ్వినీ నక్షత్రంలో జన్మించిన వారికి 2026 సంవత్సరం చాలా మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది. ఈ ఏడాది వారి వృత్తి జీవితంలో గణనీయమైన పురోగతి దొరుకుతుంది. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు తలెత్తుతాయి. అంతే కాకుండా ఊహించని విధంగా ఆదాయం పెరిగి సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. విదేశాలకు సంబంధించిన అవకాశాలు కూడా బాగా ఉంటాయి. మొత్తంగా ఈ సంవత్సరం వారికి అదృష్టకరంగా మారనుంది. 

2. రోహిణీ నక్షత్రం 
రోహిణీ నక్షత్రంలో జన్మించిన వారికి 2026 సంవత్సరం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు గణనీయమైన లాభాలు లభిస్తాయి. ఏ రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టినా రెట్టింపు లాభాలు సాధించగలరు. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో మంచి శుభప్రదాలు జరిగే అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా బలపడి స్థిరపడే అవకాశం విస్తృతంగా ఉంది. కోటీశ్వరులుగా మారే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

3. పునర్వసు నక్షత్రం 
పునర్వసు నక్షత్రంలో జన్మించిన వారికి 2026 సంవత్సరం శుభ ఫలితాలు ఇస్తుంది. గతంలో ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే అవి పూర్తిగా తీరిపోయి.. మరింత బలమైన ఆరోగ్యం పొందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ జీవితంలో ఊహించని మార్పులు వచ్చినా అవి వారికి చాలా లాభదాయకంగానే ఉంటాయి. ఈ ఏడాది కొత్త ప్రాపర్టీ లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసుకునే అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి.

4. మఖ నక్షత్రం 
మఖ నక్షత్రంలో జన్మించిన వారికి 2026 సంవత్సరం అత్యంత మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది. వీరికి సహజంగానే నాయకత్వ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఈ ఏడాది అవి మరింత బలపడి అందరినీ తమ మాటలతో ఆకర్షిస్తారు. వ్యాపారాల్లో గణనీయమైన లాభాలు వస్తాయి, గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఇప్పుడు మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. మొత్తంగా వైభవం పెరిగి సంపద రెట్టింపు అవుతుంది.

5. హస్త నక్షత్రం 
హస్త నక్షత్రంలో జన్మించిన వారికి 2026 సంవత్సరం అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇస్తుంది. సృజనాత్మక రంగాల్లో పనిచేసే వారికి గొప్ప అవకాశాలు తలెత్తుతాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు లేదా కనీసం వేతన పెంపులు వచ్చే అవకాశం మెరుగ్గా ఉంది. ప్రేమ మరియు వివాహ విషయాల్లో సానుకూల మార్పులు జరిగి కుటుంబ పెద్దలను ఒప్పించుకుని పెళ్లి చేసుకునే అవకాశాలు విస్తృతంగా ఉన్నాయి.

6. అనురాధ నక్షత్రం 
అనురాధ నక్షత్రంలో జన్మించిన వారికి 2026 సంవత్సరం అత్యంత అనుకూలంగా మారనుంది. శత్రువుల పట్ల భయాలు తీరిపోయి మనసు శాంతిగా ఉంటుంది. ఏ పని చేసినా సులభంగా పూర్తి చేసి సంతోషాన్ని పొందుతారు. కొత్త ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టి మంచి ఫలితాలు చూస్తారు.

7. శతభిష నక్షత్రం 
శతభిష నక్షత్రంలో జన్మించిన వారికి 2026 సంవత్సరం అత్యంత మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది. వారి ఆరోగ్యం గణనీయంగా మెరుగుపడి గత సమస్యలు అన్నీ తీరిపోతాయి. పరిశోధన మరియు సాంకేతిక రంగాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఆదాయం విస్తృతంగా పెరిగి వ్యాపారాల నుంచి మంచి లాభాలు వస్తాయి.

8. రేవతి నక్షత్రం 
రేవతి నక్షత్రంలో జన్మించిన వారికి 2026 సంవత్సరం చాలా మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది. వారి అదృష్టం రెట్టింపు అవుతూ అనేక అవకాశాలు తీసుకువస్తుంది. అప్పుల బాధలు పూర్తిగా తీరి ఆర్థిక స్థిరత్వం పొందుతారు. ప్రయాణాలు మరియు కొత్త ప్రాజెక్టులు అన్నీ సులభంగా సాగి గొప్ప విజయాలు అందిస్తాయి.

