Dasara Navaratri Zodiac: శరన్నవరాత్రుల్లో ఈ రాశుల వారిపై అమ్మవారు కనక వర్షం కురిపించబోతోంది.. అబ్బబ్బ డబ్బే డబ్బు..

Dasara Navaratri Lucky Zodiac Signs Telugu: శరన్నవరాత్రుల్లో భాగంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన గ్రహాలు సంచారం చేయబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ క్రింది రాశుల వారికి ఊహించని లాభాలు కలగబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులను వచ్చి విముక్తి లభించబోతోంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 6, 2025, 10:17 AM IST

Dasara Navaratri Lucky Zodiac Signs:  జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా సెప్టెంబర్ నెల అన్ని నెలల కంటే చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు.. ఎందుకంటే ఈ నెలలో ఎన్నో శక్తివంతమైన గ్రహాలు రాశి సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా శక్తివంతమైన గ్రహాలుగా పరిగణించే శుక్రుడుతో పాటు బుధుడు, కుజుడు, సూర్యుడు వంటి గ్రహాలు వాటి రాశులను మార్చుకోబోతున్నాయి మరికొన్ని గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారం చేస్తాయి.. దీనికి కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా దేవి శరన్నవరాత్రులు ప్రారంభమయ్యే సమయంలో కొన్ని గ్రహ కదలికలు జరుగుతాయి. దీని కారణంగా ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగాలు కూడా ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా దుర్గాపూజ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు గ్రహ శుభ ప్రభావంతో అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అయితే, దేవి శరన్నవరాత్రుల సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం..

వృషభ రాశి
సెప్టెంబర్ నెలలో వృషభ రాశి వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి నవరాత్రుల నుంచి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే వీరు విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పటినుంచో విదేశాల్లో స్థిరపడాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలకు హాజరవుతున్న విద్యార్థులు ఈ సమయంలో భారీ శుభవార్తలు వింటారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడి ఊహించని పనులు చేయగలుగుతారు. 

మిథున రాశి 
మిథున రాశి వారికి దేవీ శరన్నవరాత్రుల నుంచి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ప్రమోషన్స్ లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. చాలాకాలంగా ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సమాజంలో గౌరవంతో పాటు కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక రంగాల్లో స్థిరపడిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో గణనీయమైన మార్పులు వస్తాయి.

సింహరాశి 
సింహ రాశి వారికి సెప్టెంబర్ నెల చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే వీరికి కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతోపాటు పిల్లల పని పట్ల మీరు గౌరవాన్ని కూడా పొందుతారు. ఆదాయం కూడా విపరీతంగా పెరిగి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అలాగే కోరుకున్న కోరికలు కూడా చాలా వరకు నెరవేరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా శరన్నవరాత్రుల్లో ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు.

కన్యారాశి 
కన్యా రాశి వారికి ఈనెల చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మాటలకు తగ్గ ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితం చాలా ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. డబ్బు సమస్యలు కూడా పూర్తిగా పరిష్కారం అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ప్రతి పనిలో పేరుతో పాటు గౌరవం కూడా లభిస్తుంది. కన్యా రాశి వారికి అన్ని అంశాల్లో పురోగతి లభించే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే జీవితంలో ఎప్పుడూ లభించని.. ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి.. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

12 Zodiac SignsZodiac signslucky zodiac signs 2025Zodiac Signs And Navratri 2025

