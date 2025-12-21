English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Birth Stars: ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టిన అబ్బాయిలకు గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు..!

Birth Stars: ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టిన అబ్బాయిలకు గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు..!

These Nakshatras Favor Government Careers: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని నక్షత్రాల్లో జన్మించిన అబ్బాయిలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇది వారిలో ఉండే క్రమశిక్షణ, ఓర్పు, కష్టాలను ఎదుర్కొనే బలం వల్లే జరుగుతుంది. మరి ఆ నక్షత్రాలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 21, 2025, 12:11 PM IST

Nakshatras That Favour Government Jobs For Boys: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని నక్షత్రాల్లో జన్మించిన అబ్బాయిలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇది వారిలో ఉండే క్రమశిక్షణ, ఓర్పు, కష్టాలను ఎదుర్కొనే బలం వల్లే జరుగుతుంది. మరి ఆ నక్షత్రాలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1. ఉత్తరాషాడ నక్షత్రం
ఉత్తరాషాడ నక్షత్రంలో పుట్టిన అబ్బాయిలు జీవితంలో ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించుకుని, దాన్ని సాధించడానికి ఎంత కష్టమైన వదలరు. వారిలో పోటీ పరీక్షలకు అవసరమైన సహనశీలత, నిరంతర ప్రయత్నాలు సహజంగా కనిపిస్తాయి. ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నత స్థానాలు వారికి సులభంగా దక్కే అవకాశం ఉంది.

2. మాఘ నక్షత్రం
మాఘ నక్షత్రంలో జన్మించిన వారికి అధికార భావన, నాయకత్వ గుణాలు బలంగా ఉంటాయి. వీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో మంచి స్థాయికి చేరుకుని, అందరి మధ్య గౌరవాన్ని పొందగలరు. ఇచ్చిన బాధ్యతలను బాగా నిర్వహించే సామర్థ్యం వారిలో ఉంటుంది. పరిపాలనా రంగాల్లో వారికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి.

3. శ్రవణా నక్షత్రం
శ్రవణా నక్షత్రంలో పుట్టిన అబ్బాయిలకు ఓర్పు, శక్తి, ఏదైనా నేర్చుకోవాలనే పట్టుదల ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొంచెం క్రమశిక్షణతో చదివితే, ఏ పరీక్షలో అయినా విజయం సాధించగలరు. ప్రభుత్వ సేవల్లో స్థిరమైన ఉద్యోగాలు వారికి సులభంగా లభిస్తాయి.

4. పునర్వసు నక్షత్రం
పునర్వసు నక్షత్రంలో జన్మించినవారికి అదృష్టం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కష్టాలు వచ్చినా, వారి అదృష్టం వారిని మంచి స్థానానికి చేర్చుతుంది. ఒకసారి విఫలమైనా, మళ్లీ ప్రయత్నించే మనస్తత్వం వారిది. ఈ పట్టుదల వల్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించే సామర్థ్యం వారిలో ఉంటుంది.

5. ధనిష్ఠ నక్షత్రం
ధనిష్ఠ నక్షత్రంలో పుట్టిన అబ్బాయిలు క్రమశిక్షణతో పాటు సమయ నిర్వహణలో దిట్ట. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోరుకుంటే, గ్రహాలు కూడా వారికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. డిఫెన్స్, పోలీస్, ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాల్లో వారికి మంచి అవకాశాలు కనిపిస్తాయి.

గమనిక: నక్షత్రం కేవలం సూచన మాత్రమే. నిజమైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందాలంటే కఠిన శ్రమ, సరైన ప్రణాళిక, ఓర్పు అవసరం. జ్యోతిష్య యోగాలకు తోడు ప్రయత్నం కలిసినప్పుడే ఫలితం వస్తుంది.

