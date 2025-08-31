English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Temple: తిరుమల ఆలయంలో సెప్టెంబర్‌ మొత్తం విశేష పూజలు, పండుగలు

September Tirumala Special Days: తిరుమల ఆలయంలో సెప్టెంబర్‌ నెల అత్యంత ప్రతిష్టమైనది. ఈ నెలలో అత్యంత వైభవోపేతంగా జరిగే ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈనెలలో జరగనున్న పర్వదినాలు, ఉత్సవాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 31, 2025, 04:37 PM IST

Tirumala Temple: తిరుమల ఆలయంలో సెప్టెంబర్‌ మొత్తం విశేష పూజలు, పండుగలు

Tirumala Temple: తిరుమల ఆలయం వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నిత్యం ఉత్సవాలు, విశేష పూజలు జరుగుతుంటాయి. వెంకటేశ్వర స్వామిని నిత్య కైంకర్యాలు.. పూజలు పొందే స్వామిగా పేరు ఉంది. ఈ క్రమంలోనే సెప్టెంబర్‌ నెల మొత్తం కూడా తిరుమల క్షేత్రంలో విశేష పూజలు, ఉత్సవాలు ఉన్నాయి. భాద్రపద మాసం కావడంతో అనేక పర్వదినాలు ఉన్నాయి. వాటికి తోడు ప్రతి యేటా బ్రహ్మండంగా జరిగే వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా ఈ నెలలోనే జరగనున్నాయి. సెప్టెంబర్‌ నెలకు సంబంధించి విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

Also Read: Employees Holiday: ఉద్యోగులకు సెలవులే సెలవులు.. సెప్టెంబర్‌లో మొత్తం 8 రోజులు

సెప్టెంబర్ నెల తిరుమలలో విశేష పర్వదినాలు
3వ తేదీన విష్ణుపరివర్తనై ఏకాదశి జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేయనున్నారు. 4న వామన జయంతి ఉంది. 6వ తేదీన అనంత పద్మనాభ వ్రతం సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం జరగనుంది. ఆ రోజు పుష్కరిణిలో భక్తిశ్రద్ధలతో పూజ కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. 8వ  తేదీన మహాలయ పక్ష ప్రారంభం కానుంది. 10వ తేదీన బృహత్యుమా వ్రతం (ఉండ్రాళ్ల తద్దె) ఆ రోజు ప్రత్యేక పూజలు ఆలయంలో నిర్వహించనున్నారు.

Also Read: KTR Puches: బీసీలపై ప్రేమ ఉంటే రేవంత్‌ రెడ్డి ఆమరణ దీక్ష చేయాలి

సెప్టెంబర్ 16న శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం జరగనుంది. బ్రహ్మోత్సవాల ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆ వేడుక నిర్వహించనున్నారు. 21న మహాలయ అమావాస్య రానుంది. శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ జరగనుంది. సెప్టెంబర్ 24న శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం, ధ్వజారోహణం చేయనున్నారు. 28న తిరుమల శ్రీవారి గరుడోత్సవం, 29న స్వర్ణ రథంపై శ్రీవారు ఊరేగనున్నారు. ఈ మేరకు సెప్టెంబర్‌ నెలకు సంబంధించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు ప్రకటన విడుదల చేశారు. ప్రత్యేక పూజలు, పండుగల సమయంలో తిరుమల ఆలయంలో నిత్యం జరిగే పూజలు, నిత్య కైంకర్యాలు రద్దు చేస్తారు. ఆ విశేషాలను తెలుసుకోవాలి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

