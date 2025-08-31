Tirumala Temple: తిరుమల ఆలయంలో సెప్టెంబర్‌ మొత్తం విశేష పూజలు, పండుగలు

Tirumala Temple: తిరుమల ఆలయం వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నిత్యం ఉత్సవాలు, విశేష పూజలు జరుగుతుంటాయి. వెంకటేశ్వర స్వామిని నిత్య కైంకర్యాలు.. పూజలు పొందే స్వామిగా పేరు ఉంది. ఈ క్రమంలోనే సెప్టెంబర్ నెల మొత్తం కూడా తిరుమల క్షేత్రంలో విశేష పూజలు, ఉత్సవాలు ఉన్నాయి. భాద్రపద మాసం కావడంతో అనేక పర్వదినాలు ఉన్నాయి. వాటికి తోడు ప్రతి యేటా బ్రహ్మండంగా జరిగే వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా ఈ నెలలోనే జరగనున్నాయి. సెప్టెంబర్ నెలకు సంబంధించి విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
సెప్టెంబర్ నెల తిరుమలలో విశేష పర్వదినాలు
3వ తేదీన విష్ణుపరివర్తనై ఏకాదశి జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేయనున్నారు. 4న వామన జయంతి ఉంది. 6వ తేదీన అనంత పద్మనాభ వ్రతం సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం జరగనుంది. ఆ రోజు పుష్కరిణిలో భక్తిశ్రద్ధలతో పూజ కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. 8వ తేదీన మహాలయ పక్ష ప్రారంభం కానుంది. 10వ తేదీన బృహత్యుమా వ్రతం (ఉండ్రాళ్ల తద్దె) ఆ రోజు ప్రత్యేక పూజలు ఆలయంలో నిర్వహించనున్నారు.
సెప్టెంబర్ 16న శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం జరగనుంది. బ్రహ్మోత్సవాల ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆ వేడుక నిర్వహించనున్నారు. 21న మహాలయ అమావాస్య రానుంది. శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ జరగనుంది. సెప్టెంబర్ 24న శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం, ధ్వజారోహణం చేయనున్నారు. 28న తిరుమల శ్రీవారి గరుడోత్సవం, 29న స్వర్ణ రథంపై శ్రీవారు ఊరేగనున్నారు. ఈ మేరకు సెప్టెంబర్ నెలకు సంబంధించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు ప్రకటన విడుదల చేశారు. ప్రత్యేక పూజలు, పండుగల సమయంలో తిరుమల ఆలయంలో నిత్యం జరిగే పూజలు, నిత్య కైంకర్యాలు రద్దు చేస్తారు. ఆ విశేషాలను తెలుసుకోవాలి.
