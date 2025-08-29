Shani Dev: మరో రెండేళ్ల పాటు శని ఎఫెక్ట్.. రాసి పెట్టుకోండి ఈ రాశుల వారు ధనవంతులవ్వడం ఖాయం..

Shani Dev Effect On Zodiac: 2025 సంవత్సరం పూర్తి కానికి ఇంకా నాలుగు నెలలు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఈ నెలలో రెండు అతిపెద్ద గ్రహాల మార్పు జరగబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాదిలో ఎంతో శక్తివంతమైన శని గ్రహం మార్చి 29వ తేదీన కుంభరాశిలో నుంచి మీనరాశిలోకి ప్రవేశించింది. ఫలితంగా ఏలినాటి శని తో బాధపడుతున్న కొన్ని రాశుల వారికి కాస్త విముక్తి కలిగింది.. అలాగే ఈ శక్తివంతమైన గ్రహం దాదాపు 30 ఏళ్ల తర్వాత బృహస్పతి గ్రహం పాలించే మీన రాశిలోకి ప్రవేశించింది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై శుభ ప్రభావం రెండున్నర ఏళ్ల పాటు ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ రాశుల వారు ఊహించని ధన లాభాలు కూడా పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరికి అదృష్టం కలిసి వచ్చి వచ్చే రెండేళ్ల పాటు దిమ్మతిరిగే ధనల వాలు పొందుతారు. అయితే ఈ లాభాలు పొందబోయే అదృష్ట రాశుల వారెవరో? వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులవారికి శని ప్రభావం:
వృశ్చిక రాశి
ముఖ్యంగా శని గ్రహం ఎఫెక్ట్తో కొన్ని రాశుల వారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. మరో రెండేళ్ల పాటు వీరికి ఆర్థిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో వీరికి నిలిచిపోయిన డబ్బు పూర్తిగా తిరిగి వస్తుంది. అలాగే అదృష్టం పెరిగి ఎన్నో వివాదాలు తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా ఇతరులకు భారీ మొత్తంలో అప్పులు కూడా ఇచ్చే స్థాయికి ఎదుగుతారు. ఇక ఈ సమయంలో వీరికి దూర ప్రయాణాలు కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ సమయంలో వీరు కొన్ని అద్భుతమైన అనుభూతులు పొందుతారు. వ్యాపారాల్లో ఆకస్మిక ధన లాభాలు కూడా కలిగే ఛాన్స్ ఉందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా కోరుకున్న కోరికలు ఈ సమయంలో కచ్చితంగా నెరవేరుతాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి శని సంచార ప్రభావం మరో రెండేళ్లపాటు ఉంటుంది. దీనివల్ల మీరు అనేక రకాల వయోజనాలను పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. అలాగే వీరికి సమాజంలో మంచి పేరు లభించి.. ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగే స్థితిలో మీరు నిలబడతారు. అలాగే వీరికి ఖర్చుల నుంచి కూడా గొప్ప ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇక ఎన్నో సమస్యలతో సతమతమవుతుంటే శని ప్రభావంతో అస్త ఉపశమనం కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులకు తప్పకుండా ఈ రెండేళ్లలో వివాహాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం కూడా వీరికి చాలా బాగుంటుంది.
కుంభరాశి
కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని శక్తివంతమైన ఎఫెక్ట్తో ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి గతంలో నిలిచిపోయిన పనులన్నీ కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఇక నిరుద్యోగులకు ఈ సమయంలో ప్రత్యేకమైన కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు కూడా లభిస్తాయి. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలగడమే కాకుండా జీవితంలో ఎన్నో కలిసి రాబోతున్నాయి. ఈ రాశి వారు గొప్ప ఆదాయ వనరులు కూడా పొందుతారు. ఎప్పటినుంచి తీవ్ర సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి తప్పకుండా ఈ సమయంలో కాస్త పరిష్కారం లభించబోతోంది. కుటుంబ సభ్యులతో మధురమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.
