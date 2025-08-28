English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mercury And Ketu Conjunction: 18 ఏళ్ల తర్వాత బుధుడు కేతువు గ్రహాలు కలయిక జరపబోతున్నాయి. దీనికి కారణంగానే ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారిపై పడి ఊహించని ధన లాభాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థికపరమైన సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 28, 2025, 10:42 AM IST

Mercury And Ketu Conjunction: 18 ఏళ్ల తర్వాత బుధుడు, కేతువు గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్..

Mercury And Ketu Conjunction Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధుడు, కేతువు గ్రహాల కలయిక అద్భుతమైనదిగా పరిగణిస్తారు. దాదాపు 18 ఏళ్ల తర్వాత ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక సింహరాశిలో జరగబోతోంది. ఏవైనా రెండు గ్రహాలు కలయిక జరిపినప్పుడు ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయని అందరికీ తెలుసు. అలాంటిది బుధ, కేతువు గ్రహాలు కలయిక కారణంగా అత్యంత శుభప్రదమైన ప్రభావం ఏర్పడిపోతోంది. దీనివల్ల ఆయా రాశుల వారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మూడు రాశుల వారికి ఎన్నడూ కలగని లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆర్థికంగా కూడా వీరికి ఎంతో మేలు జరగబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఏయే రాశుల వారికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో తెలుసుకోండి.

వృషభ రాశి 
బుధుడు కేతువు గ్రహాలు కలయిక కారణంగా వృషభ రాశి వారికి సంపాదనతో పాటు కీర్తి ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. 18 ఏళ్ల తర్వాత వీరికి ఈ సమయంలో శుభ పరిణామాలు ఏర్పడబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వీరు ఈ సమయంలో కొత్త ఇళ్ళను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు కార్లను కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. గతంలో ఏవైనా సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి ఈ సమయంలో కాస్త పరిష్కారం లభిస్తుంది. కొత్త బాధ్యతలతో పాటు వీరికి పదవున్నతులు కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

తులారాశి 
తులా రాశి వారికి ఈ రెండు శక్తివంతమైన గ్రహాలకు కారణంగా ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఆదాయం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. తులా రాశి వారు కొత్త వనరుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారు. పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల ఈ సమయంలో భారీ లాభాలు పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక ఈ సమయంలో వీరు పిల్లలనుంచి అద్భుతమైన ఆనందాన్ని పొందుతారు. పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు వీరికి చాలా అనుకూలంగా మారే ఛాన్స్ ఉంది. 

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశి వారికి బుధ కేతువు గ్రహాలు కలయిక కారణంగా ఎన్నో రకాల సానుకూలమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా కొత్త ఉద్యోగం చేయాలనుకునే వారి కోరిక నెరవేరబోతోంది. అలాగే వీరు ఈ సమయంలో పదోన్నతులు కూడా పొందగలుగుతారు. కొత్త బాధ్యతలను పొందడమే కాకుండా ఊహించని లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా చేసి అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే ఛాన్స్ ఉంది.

