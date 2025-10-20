English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Budhaditya Yoga Effect: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. డబ్బుల వర్షం కురిపించబోతున్న లక్ష్మీదేవి..

Budhaditya Yoga Effect: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. డబ్బుల వర్షం కురిపించబోతున్న లక్ష్మీదేవి..

Budhaditya Yoga Effect On Zodiac: అక్టోబర్ 20వ తేదీన ఎన్నో శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి.. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఏర్పడే రాజయోగాలు కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు కలిసి వస్తుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 20, 2025, 12:02 PM IST

Trending Photos

Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
10
Happy diwali
Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
Realme P4 Pro 5Gపై దీపావళి ఆఫర్.. రూ.5 వేలకే మీ సొంతం!
6
Realme P4 Pro Price
Realme P4 Pro 5Gపై దీపావళి ఆఫర్.. రూ.5 వేలకే మీ సొంతం!
Divvela Madhuri: బిగ్‌బాస్‌ ఆఫర్‌ కోసం రూ. 1,00,00,000 లంచం..ఫేమస్ అవ్వడానికి ఎంతకి తెగించారో?
6
Bigg Boss 9
Divvela Madhuri: బిగ్‌బాస్‌ ఆఫర్‌ కోసం రూ. 1,00,00,000 లంచం..ఫేమస్ అవ్వడానికి ఎంతకి తెగించారో?
Gold Rate Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. కుప్పకూలిన వెండి..అక్టోబర్ 19వ తేదీ ఆదివారం ధరలు తెలిస్తే తులమైనా కొంటారు..!!
6
Gold
Gold Rate Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. కుప్పకూలిన వెండి..అక్టోబర్ 19వ తేదీ ఆదివారం ధరలు తెలిస్తే తులమైనా కొంటారు..!!
Budhaditya Yoga Effect: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. డబ్బుల వర్షం కురిపించబోతున్న లక్ష్మీదేవి..

Budhaditya Yoga Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా అక్టోబర్ 20 సోమవారం చాలా ప్రత్యేకమైన రోజుగా భావించవచ్చు.. ఎందుకంటే కార్తీకమాసంలోని అమావాస్య కూడా ఈ రోజే వచ్చింది. అలాగే జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా చంద్రుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించాడు దీనికి తోడు శుక్రుడు, చంద్రుడితో సంయోగం జరుగుతాడు. అలాగే ఇదే సమయంలో రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. దీంతోపాటు బుధుడు, సూర్యుడి గ్రహాల కలయిక కూడా జరుగుతుంది. దీనివల్ల బుధాదిత్య రాజయోగం(budhaditya yoga)తో పాటు ఎన్నో ప్రత్యేకమైన రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. ఇక బృహస్పతి ఇదే సమయంలో  హంస మహాపురుష (hamsa mahapurusha yoga) రాజయోగాన్ని కూడా ఏర్పరచబోతున్నాడు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక హస్తా నక్షత్ర సంయోగం కారణంగా సర్వార్ధ సిద్ధ రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. దీనికి తోడు అమృత సిద్ధిరాజ యోగం, ఇలా అనేక రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. దీనికి కారణంగానే కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. అయితే, ఈ రాజయోగాల వల్ల అత్యంత ఎక్కువగా లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్పాట్ 
మేషరాశి
మేష రాశి వారు 20వ తేదీ నుంచి ఎంత ఉత్సాహంతో ఉంటారు. ఈ దీపావళి సమయంలో మీ కుటుంబం ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనిలో మీ భాగస్వాముల సహాయం కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఇతర స్నేహితులతో కలిసి మీరు బహుమతులు కూడా పొందుతారు. ఈ సమయంలో మీకు అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాల్లో కూడా గణనీయమైన మార్పులు వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఎంతో ఆనందంగా దీపావళి పండుగ కూడా జరుపుకుంటారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో రుచికరమైన ఆహారాన్ని ఆస్వాదించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

మిథున రాశి
మిధున రాశి వారికి అక్టోబర్ 20 వ తేదీ చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఇది చాలా శుభప్రదమైన రోజుగా భావించవచ్చు. ఈ సమయంలో వీరికి గౌరవం పెరగడమే కాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి తోటి అధికారుల సపోర్టు లభించి సంతోషంగా ఉంటారు. అలాగే సృజనాత్మకత, సాంకేతిక రంగాల్లో పనులు చేసే వ్యక్తులకు ప్రమోషన్స్ కూడా కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులు ఈ సమయంలో ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. పిల్లలనుంచి కూడా ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు. 

Also Read:Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

సింహ రాశి 
సింహరాశి వారికి ఈ సమయం చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి సామాజిక రంగంలో గౌరవం పెరగడమే కాకుండా కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. అలాగే కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి సపోర్టు లభించి.. ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు. స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. వ్యాపారాలు కూడా చాలావరకు లాభసాటిగా మారుతాయి. అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో చాలా ఆనందంగా ఉండేందుకు ఇష్టపడతారు. 

తుల రాశి 
తులారాశి వారికి ఈరోజు ఏర్పడే రాజయోగాల కారణంగా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కీర్తి ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఎన్నో సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి.. ప్రభుత్వ రంగాల్లో ఉద్యోగాలు చేసే వ్యక్తులకు ఉన్నత బాధ్యతలు లభిస్తాయి. అలాగే అధికారుల సపోర్టు లభించి ఊహించని గౌరవం కూడా దక్కుతుంది. సీనియర్ అధికారుల నుంచి మంచి సపోర్టు లభించి.. ఉన్నతంగా ఎదుగుతారు. ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా పిల్లలతో సంతోషంగా ఉంటారు. అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడే వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. 

Also Read:Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

AstrologyBuddhaditya YogaBuddhaditya Yoga EffectBudhaditya YogaEffects Of Budha Aditya Yoga

Trending News