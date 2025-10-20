Budhaditya Yoga Effect: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. డబ్బుల వర్షం కురిపించబోతున్న లక్ష్మీదేవి..

Budhaditya Yoga Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా అక్టోబర్ 20 సోమవారం చాలా ప్రత్యేకమైన రోజుగా భావించవచ్చు.. ఎందుకంటే కార్తీకమాసంలోని అమావాస్య కూడా ఈ రోజే వచ్చింది. అలాగే జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా చంద్రుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించాడు దీనికి తోడు శుక్రుడు, చంద్రుడితో సంయోగం జరుగుతాడు. అలాగే ఇదే సమయంలో రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. దీంతోపాటు బుధుడు, సూర్యుడి గ్రహాల కలయిక కూడా జరుగుతుంది. దీనివల్ల బుధాదిత్య రాజయోగం(budhaditya yoga)తో పాటు ఎన్నో ప్రత్యేకమైన రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. ఇక బృహస్పతి ఇదే సమయంలో హంస మహాపురుష (hamsa mahapurusha yoga) రాజయోగాన్ని కూడా ఏర్పరచబోతున్నాడు.
ఇక హస్తా నక్షత్ర సంయోగం కారణంగా సర్వార్ధ సిద్ధ రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. దీనికి తోడు అమృత సిద్ధిరాజ యోగం, ఇలా అనేక రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. దీనికి కారణంగానే కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. అయితే, ఈ రాజయోగాల వల్ల అత్యంత ఎక్కువగా లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్పాట్
మేషరాశి
మేష రాశి వారు 20వ తేదీ నుంచి ఎంత ఉత్సాహంతో ఉంటారు. ఈ దీపావళి సమయంలో మీ కుటుంబం ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనిలో మీ భాగస్వాముల సహాయం కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఇతర స్నేహితులతో కలిసి మీరు బహుమతులు కూడా పొందుతారు. ఈ సమయంలో మీకు అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాల్లో కూడా గణనీయమైన మార్పులు వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఎంతో ఆనందంగా దీపావళి పండుగ కూడా జరుపుకుంటారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో రుచికరమైన ఆహారాన్ని ఆస్వాదించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
మిథున రాశి
మిధున రాశి వారికి అక్టోబర్ 20 వ తేదీ చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఇది చాలా శుభప్రదమైన రోజుగా భావించవచ్చు. ఈ సమయంలో వీరికి గౌరవం పెరగడమే కాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి తోటి అధికారుల సపోర్టు లభించి సంతోషంగా ఉంటారు. అలాగే సృజనాత్మకత, సాంకేతిక రంగాల్లో పనులు చేసే వ్యక్తులకు ప్రమోషన్స్ కూడా కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులు ఈ సమయంలో ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. పిల్లలనుంచి కూడా ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి ఈ సమయం చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి సామాజిక రంగంలో గౌరవం పెరగడమే కాకుండా కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. అలాగే కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి సపోర్టు లభించి.. ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు. స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. వ్యాపారాలు కూడా చాలావరకు లాభసాటిగా మారుతాయి. అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో చాలా ఆనందంగా ఉండేందుకు ఇష్టపడతారు.
తుల రాశి
తులారాశి వారికి ఈరోజు ఏర్పడే రాజయోగాల కారణంగా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కీర్తి ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఎన్నో సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి.. ప్రభుత్వ రంగాల్లో ఉద్యోగాలు చేసే వ్యక్తులకు ఉన్నత బాధ్యతలు లభిస్తాయి. అలాగే అధికారుల సపోర్టు లభించి ఊహించని గౌరవం కూడా దక్కుతుంది. సీనియర్ అధికారుల నుంచి మంచి సపోర్టు లభించి.. ఉన్నతంగా ఎదుగుతారు. ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా పిల్లలతో సంతోషంగా ఉంటారు. అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడే వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది.
