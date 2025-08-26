Shani Dev Effects: శని శక్తివంతమైన ఎఫెక్ట్.. రెండేళ్ల వరకు ఈ రాశుల వారికి బంపర్‌ మనీ..

Shani Dev Effects On Zodiac Telugu: శని తన ప్రధాన త్రికోణ రాశి కుంభ రాశి నుంచి బృహస్పతి అధిపతిగా వ్యవహరించే మీన రాశిలోకి గత మార్చి నెలలో సంచారం చేసింది. దాదాపు 30 ఏళ్ల తర్వాత ఈ సంచారం జరిగింది. అయితే, దీని ప్రభావం మిధున రాశి తో పాటు సింహరాశి కన్యారాశుల వారికి దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతుంటారు. దీనివల్ల వీరు భారీ మొత్తంలో ఆర్థిక లాభాలు పొందడమే కాకుండా కెరీర్ ఆరోగ్యపరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో ప్రతికూల ఫలితాల నుంచి సానుకూలమైన ఫలితాలు పొందుతారు..
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని గ్రహాన్ని కర్మ గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. ఈ గ్రహం వ్యక్తుల కర్మలను బట్టి ఫలితాలను అందిస్తుంది. అన్ని గ్రహాలతో పోలిస్తే శని గ్రహం చాలా అరుదుగా ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి సంచారం చేస్తుంది. ఇలా సంచారం చేయడానికి దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు సమయం పడుతుంది. రాబోయే రెండు సంవత్సరాల వరకు కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మూడు రాశుల వారు 2027 సంవత్సరం వరకు అద్భుతమైన లాభాలు పొందబోతున్నారు. అలాగే వీరికి ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది.
కన్య రాశి
కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది.. ముఖ్యంగా వీరు ఈ సమయంలో ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు. రెండున్నర ఏళ్ల పాటు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.. అలాగే శని అనుగ్రహంతో ఉద్యోగాలు చేసే వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలు చేసే వారికి కూడా ఈ సమయం చాలా లాభసాటిగా మారుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. 2027 సంవత్సరం వరకు వీరు అన్ని పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.
మిథున రాశి
మిధున రాశి వారికి శని శక్తివంతమైన ప్రభావం వల్ల ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. జీవితంలో ఎలాంటి సమస్యలైనా ఈ సమయంలో పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలపరంగా చాలా వరకు పురోగతి లభిస్తుంది. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి జీతాలు భారీ మొత్తంలో పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వైవాహిక జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసేవారు ఈ సమయంలో పదోన్నతులు కూడా పొందుతారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా మారే ఛాన్స్ కూడా ఉంది.
సింహరాశి
సింహ రాశి వారికి శని ఎఫెక్ట్ వల్ల ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వచ్చే రెండున్నర ఏళ్ల పాటు జీవితం ప్రశాంతంగా ముందుకు కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. అన్ని రకాల సమస్యల నుంచి కూడా సులభంగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఎప్పటినుంచో చేయాలనుకుంటున్న పనులు కూడా వెంటవెంటనే చేయగలుగుతారు. ఇక సాఫ్ట్వేర్ రంగాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు గొప్ప గొప్ప ప్రాజెక్టు లభిస్తాయి. అలాగే కష్టపడి పని చేసే వారికి శని దేవుడు ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు అందించబోతున్నాడు.
