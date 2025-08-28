Lunar Eclipse Effect: చంద్రగ్రహణం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారు ఉన్నట్టుండి అపారమైన ధన లాభాలు పొందుతారు!

Lunar Eclipse Effect On Zodiac: గ్రహణాలను ఖగోళ శాస్త్రంలో ఒక ప్రత్యేకమైన సంఘటనగా పరిగణిస్తారు.. అయితే, ఈ గ్రహణానికి జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కూడా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. హిందూ పురాణాల ప్రకారం ఏర్పడే గ్రహణాలను అత్యంత ఆశుభమైనవిగా భావిస్తారు. ఈ సమయాల్లో ఎలాంటి శుభకార్యాలు కూడా జరుపుకోరు. అయితే, అతి త్వరలోనే ఈ ఏడాది చివరి చంద్రగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. దీని ప్రభావం భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు దుష్ప్రభావాలను పొందుతే.. మరికొన్ని రాశుల వారు అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకుంటారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశుల వారు ఎక్కువ లాభాలు పొందుతారో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ ఏడాది చివరి చంద్రగ్రహణం భాద్రపద మాసంలోని పౌర్ణమి రోజున సంభవించబోతోంది. ఇది సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ గ్రహణం సరిగ్గా తొమ్మిది గంటలకు ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇదే సమయంలోనే సూతక్ కాలం ప్రారంభమవుతుందని వారంటున్నారు. కాబట్టి ఈ సమయంలో పూజలు, శుభకార్యాలు చేయడం నిషిద్ధమని వారు తెలుపుతున్నారు. ఆశుభంగా పరిగణించే చంద్రగ్రహణం ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది.
ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు..
మేషరాశి
మేషరాశి మేష రాశి వారికి చంద్రగ్రహణం కారణంగా అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో సానుకూలమైన ప్రభావం చూపుతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. చాలా కాలంగా ఉన్న కొన్ని సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. వైవాహిక జీవితం కూడా కలిసి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఆనందం విపరీతంగా పెరిగి కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. ఇక ఈ సమయంలో వీరు కొన్ని రకాల శుభవార్తలు కూడా వినయ్ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో అద్భుతమైన అనుకూలమైన పరిస్థితులు పొందుతారు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఎంతో అనుకూలమైన ప్రభావం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అలాగే శారీరక సమస్యల నుంచి కూడా పూర్తిగా ఉపశమనం లభిస్తుంది.. ఎప్పటినుంచో తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి ఈ సమయంలో కొంత ఉపశమనం కలగబోతోంది. అలాగే కోర్టు సంబంధిత కేసుల్లో చిక్కుకున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో మీకు అనుకూలంగా కోర్టు తీర్పులు రాబోతున్నాయి. ఇవే కాకుండా మరెన్నో బోలెడు ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
కన్య రాశి
కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయంలో సానుకూలమైన ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి కెరీర్ పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. అలాగే పోటీ పరీక్షల్లో కన్యా రాశి వారు అపారమైన ఫలితాలు పొందుతారు. చదువులపై ఈ సమయంలో దృష్టి సాధించి ఏదైనా పరీక్షలు రాయడం వల్ల తప్పకుండా మంచిర్యాంకులతో పాటు ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. ఇక జీవితంలో వీరికి వస్తున్న అడ్డంకులు పూర్తిగా తొలగిపోయే ఛాన్స్ ఉంది.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి