English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lakshmi Blessings Zodiac: సెప్టెంబర్‌లో ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం.. అబ్బబ్బ వీరికి లక్కే లక్కు..

Goddess Lakshmi Blessings Zodiac: సెప్టెంబర్ నెలలో కొన్ని ముఖ్యమైన గ్రహాలు సంచారం చేయబోతున్నాయి. దీని కారణంగా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కొన్ని రాశుల వారికి లభించబోతోంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 2, 2025, 06:02 AM IST

Trending Photos

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
5
BSNL budget plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
8
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!
5
Allu Ayaan Shocking Behaviour
Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
Lakshmi Blessings Zodiac: సెప్టెంబర్‌లో ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం.. అబ్బబ్బ వీరికి లక్కే లక్కు..

Goddess Lakshmi Blessings Zodiac Telugu: సెప్టెంబర్ నెలలో సూర్యుడితో పాటు కుజుడు బుధుడు శుక్రుడు వంటి ప్రత్యేకమైన గ్రహాలు సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే కొన్ని గ్రహాలు ఈ సమయంలో నక్షత్ర సంచారం కూడా చేస్తాయి. దీనివల్ల 12 రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో సానుకూలమైన మార్పులు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా సమయంలో లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలిగి కొన్ని రాశుల వారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి డబ్బు పరంగా చాలా కలిసి రాబోతోంది. అలాగే ప్రేమ జీవితం కొనసాగిస్తున్న వారికి అదృష్టం సహకరించి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యంగా నిలకడగా ఉంటుంది. అయితే సెప్టెంబర్ నెలలో లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందే రాశులేవో వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

నాలుగు రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం..
వృషభ రాశి 
ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ నెలలో లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం వల్ల వృషభరాశి వారు ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వీరికి విశేషమైన ధన లాభాలు కలగడమే కాకుండా ప్రేమ జీవితం కొనసాగిస్తున్న వారికి సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో వివాహాలు కూడా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా వ్యక్తిగత జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది. జీవనశైలిలో హక్కులు కూడా సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో వీరు గతంలో ఎప్పుడు పొందలేని సంపాదన పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఐశ్వర్యం కూడా లభిస్తుంది..

కర్కాటక రాశి 
కాటక రాశి వారికి కూడా సెప్టెంబర్ నెలలో శ్రీ మహాలక్ష్మి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. దీనివల్ల వీరికి ఈనెల చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని గ్రహాలు సంచారం చేయడం కారణంగా కర్కాటక రాశి వారికి ప్రేమ జీవితం చాలా వరకు బాగుంటుంది. అలాగే వ్యక్తిగత జీవితం కూడా మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఈనెల చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరు ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఆలయాలను సందర్శించి ఆధ్యాత్మికత భావన పొందుతారు. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడులు భారీ మొత్తంలో తిరిగి పొందుతారు. 

మిధున రాశి.
మిథున రాశి వారికి కూడా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం వల్ల సెప్టెంబర్ నెల చాలా బాగుండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో కొత్త బాధ్యతలు లభించడమే కాకుండా ఉద్యోగాల్లో మంచి ప్రమోషన్స్ కూడా కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా  ఈ సమయంలో సానుకూలమైన ప్రయోజనాలతో జీవితాన్ని అద్భుతమైన దిశగా ముందుకు నడిపిస్తారు. అలాగే ప్రేమ జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది. అందరితో వీరు మంచి సంబంధాలు కొనసాగిస్తారని జ్యోతిష్యులు తెలుపు. ముఖ్యంగా గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడులు కూడా భారీ మొత్తంలో పొందగలుగుతారు..

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

AstrologyLakshmi Blessings ZodiacLakshmi Blessings Zodiac Telugutelugu newsGoddess Lakshmi Astrology

Trending News